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Fuat Oktay, Arıklı’yı tebrik etti…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) başkanlığına yeniden seçilen Erhan Arıklı’yı tebrik ettiği bildirildi. 

13 Nisan 2021 Salı 09:30
Fuat Oktay, Arıklı’yı tebrik etti…
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Erhan Arıklı’nın gelecek hafta Türkiye’ye giderek, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı ile enerji alanındaki iş birliği anlaşmasını ele alacağı ifade edildi. 
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fuat Oktay’ın, YDP 3. Olağan Kurultayı’nda partinin başkanlığına yeniden seçilen Erhan Arıklı’yı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi. 

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Açıklamada, Arıklı’nın gelecek hafta Türkiye’ye giderek, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı ile enerji alanındaki iş birliği anlaşmasını güncelleyeceği ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ticaret ve Spor Bakanı ile de bir araya geleceği kaydedildi.                                  

 

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Son Güncelleme: 13.04.2021 09:44
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
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