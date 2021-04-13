Fuat Oktay, Arıklı’yı tebrik etti…

Erhan Arıklı’nın gelecek hafta Türkiye’ye giderek, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı ile enerji alanındaki iş birliği anlaşmasını ele alacağı ifade edildi.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fuat Oktay’ın, YDP 3. Olağan Kurultayı’nda partinin başkanlığına yeniden seçilen Erhan Arıklı’yı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.





