Fuar kavşağında ambulansla kamyon çarpıştı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nın fuar kavşağı olarak bilinen bölümünde, hasta taşıyan bir ambulansla bir kamyon çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subayı'nın verdiği bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Orçun Sancak (E-29) yönetimindeki Kolon Hastanesi'ne ait MN 256 plakalı ambulans, Yakın Doğu Bulvarı'ndan fuar kavşağına geldiği zaman hasta sevkiyatı yaptığı için sağa dönüşe geçmek istedi. Ambulans, o esnada cadde üzerinde Gönyeli Çemberi istikametinden gelip doğuya seyreden Mehmet Çokluk (E-46) yönetimindeki MV 328 plakalı kamyonun önünü tıkadı.

İki araç çarpışırken sürücüsünü kontrolünü kaybettiği kamyon, orta refüjdeki iki trafik levhasına çarparak durabildi.