Fuar kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında yol bakım çalışması

Lefkoşa’da fuar kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor..Polisten verilen bilgiye göre, çalışmalardan dolayı Gönyeli gidiş istikameti yönünde trafik tek şeritten veriliyor.
Son Güncelleme: 24.07.2019 12:27
Lefkoşa’da fuar kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor.
Lefkoşa’da fuar kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor..Polisten verilen bilgiye göre, çalışmalardan dolayı Gönyeli gidiş istikameti yönünde trafik tek şeritten veriliyor.