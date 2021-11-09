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Fuar Kavşağı Düzenleme Projesi için ihale açıldı

Başkent Lefkoşa’da sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Fuar Kavşağı’nın düzenlenmesi için ikinci kez ihaleye çıkıldı.

09 Kasım 2021 Salı 14:15
Fuar Kavşağı Düzenleme Projesi için ihale açıldı

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nün Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla açtığı ihalede “Lefkoşa Fuar Kavşağı Düzenleme Projesi Yapım İşi” için 24 Kasım’a kadar teklif kabul ediliyor.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değerin 672 bin 510,90 TL +KDV olduğu ihaleye İnşaat Encümeni’ne I., II., ve III. Teknik İşlerde kayıtlı sınıf karnesi almış müteahhitler katılabilecek.

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Tekliflerin en geç 24 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Teklifle ilgili bilgi ve şartnamelerin Gelir ve Vergi Dairesi veznesine 675 TL +KDV yatırılarak alınacak makbuz karşılığı Karayolları Dairesi’nden 19 Kasım Cuma günü saat 16.00’ya kadar temin edilebileceği; daha önce şartname almış olanların ise şartnameyi ücretsiz alabileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 09.11.2021 15:32
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