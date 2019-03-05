Fransız Kültür Derneği’nden “francophonıe” Etkinlikleri

Lefkoşa, 5 Mart 19 : Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği (KTFKD) her yıl Fransa ve Fransızca dilinin konuşulduğu ülkelerde Mart ayı içerisinde kutlanan “Francophonie” (Fransızca Konuşanlar Bayramı) çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede 15 Mart’ta KTFKD binasında şiir gecesi düzenlenecek. Gece 18.30’da başlayacak.

21 Mart’ta 15.00-17.00 saatleri arasında Bedesten’de Irkçılıkla Mücadele Günü etkinliği düzenlenecek. 23 Mart’ta KTFKD binasında Şeray Ekici tarafından “21’inci yüzyıl yetilerinin Fransızca öğretimine uygulanması” başlıklı seminer ve 30 Mart’ta “Modern Diller Günü” etkinlikleri yapılacak.

(DOĞ/FEZ)

