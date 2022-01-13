“Fotoğrafları ve Kendi Sözleriyle Rauf R. Denktaş”

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün onuncu yıldönümü nedeniyle T&T Ercan Havalimanı’nda “Fotoğrafları ve kendi sözleri ile Rauf R. Denktaş Sergisi”nde anılıyor.

Mine Kar ve Cem Kar tarafından araştırması yapılan ve hazırlanan sergide, ömrünü bir davaya adamış merhum cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın bir halkın var oluş ve özgürlük mücadelesinin hızlandırılmış tarihi yer alıyor.

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda son güvenlik noktası sonrasında açılan sergi, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın binlerce fotoğrafının yer aldığı özel arşivinden seçilen fotoğraflar ve bu fotoğrafları anlatan kendi sözlerinden oluşuyor.

Sergi, Rauf R. Denktaş’ın görülmemiş fotoğrafları, çocukluğu, ailesi, mücadele yılları ve Kıbrıs tarihine ışık tutan sözleri ile dikkat çekiyor.

Sergi, Denktaş’ın özel arşivinden hazırlanmıştır

2012 yılında Mine Kar ve Cem Kar tarafından araştırması yapılan Rauf R. Denktaş Sergisi, Denktaş ailesinden özel izin alınıp, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Lefkoşa’daki çalışma ofisinde bulunan kendi özel arşivine girilerek hazırlanmıştır.

2018 yılında yeniden revize edilen sergide, Türk dünyasının önemli liderlerinden olan Rauf R. Denktaş’ın hayatından kesitler sunan fotoğraflar; gerek Denktaş’ın kitaplarında bulunan, gerekse farklı kaynaklarda yer alan kendi sözleri ile anlamlandırılmıştır.

Bu özellikleri ile sergi, Rauf R. Denktaş'ın çocukluğu, ailesi, mücadele yılları ve Kıbrıs Türklerinin tarihine dair bilgi de veriyor.

Liderimiz Denktaş’ı Ercan’da saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, merhum Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışınızın 10. yılında kendisini bir kez daha özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

Özçelik, Kıbrıs halkının özgürce yaşaması için büyük mücadele veren merhum Rauf Denktaş’ın onuncu sene i devriyesinde Ercan Havalimanı’nda da saygıyla anılacağını ifade etti.

Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edeceğini kaydeden Özçelik, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önderi Rauf Denktaş tüm hayatını adadığı Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını dirayet ve özveriyle savunmuştur.

Rauf Raif Denktaş’ın, hayatını Kıbrıs davasına adamış, son nefesine kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük uğraşlar vermiştir.

Merhum Rauf Raif Denktaş’ın en sıkıntılı dönemlerde kararlı duruşu, engin bilgi ve birikimi, fikir ve idealleriyle halkının yolunu aydınlatan örnek bir lider olarak geride büyük izler bırakmıştır” dedi.

Onurlu mücadelesi unutulmaz

Geçmişte verilen onurlu mücadelelerde O’nun yeri, varlığı ve bugünlere gelene kadar ortaya koyduğu ilke ve değerlerin daima hatırlanacağı ve genç nesillere rehberlik edeceğini ifade eden Özçelik, “Denktaş, Kıbrıs Türkü’nün uluslararası hukuk çerçevesinde özgürlük, eşitlik ve güvenlik içinde başı dik olarak yaşayabileceği koşulların yaratılması için büyük çabalar sarf etmiştir onu rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun” diyerek sergiyi hazırlayan Mine Kar ve Cem Kar’a teşekkür etti.