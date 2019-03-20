Lefkoşa, 20 Mart 19 : Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği (FOGEM) tarafından düzenlenen Folklor Şöleni 2019 tamamlandı.



FOGEM Basın Sözcüsü Bakiye Lord tarafından verilen bilgiye göre, dün başlayan ve bu akşam sona eren etkinlikte 160 dansçı sahne aldı, Yaşlılar Haftası olması vesilesiyle yaşlılardan oluşan ritim grubu da sahneye çıktı.



Bir çok kişinin bilet bulamayıp salona giremediğinden Folklor Şöleni 2019’un sonbaharda da tekrar edileceği kaydedildi.



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