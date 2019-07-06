banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041
Hayati tehlikesi var
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Marketten içki çaldı, tutuklandı
MARKETTEN HIRSIZLIK
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de..
OKTAY KKTC'YE GELDİ
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
banner306

Folk-der 19’uncu Kültür Sanat Günleri yapıldı

Folk-der 19’uncu Kültür Sanat Günleri yapıldı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:07
Folk-der 19’uncu Kültür Sanat Günleri yapıldı

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER) bu yıl 19’uncunu düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri; halk dansları, dans ve müzikle dolu üç gece yaşattı. 
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatan FOLK-DER’in etkinliğinde; üç gece boyunca farklı yaş gruplarından, yüzden fazla dernek dansçısının yanı sıra Mehmetçik Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği, Gençlik Merkezi, Cranberies Dans Grubu, Studio Mod, Dance  Bace ve Tango Siempre Cyprus konuk ekipler olarak gösteriler sundu.
Üç gece boyunca Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin satıldığı stantlar da kuruldu.

banner317
19. FOLK-DER Kültür Sanat Günleri’nin ilk gecesinde Engül Atamert yönetiminde Kıbrıs şarkıları söyleyen dansçılar, kültürlerini öğrenme ve aktarma şansı yakaladılar. Lefkoşa Folklor Derneği dansçılarından Baran Mutluyakalı, Saffet Soykal ve Şenol Dereli’nin sunduğu müzik dinletisi, gala gecesinde büyük beğeni topladı. Her yıl etkinliğe ayrı bir tat katan FOLK-DER Müzik Grubu, Dr. Ertem Nalbantoğlu, Engül Atamert, Nejla Egemen, İnan Aşam ve Şenol Dereli eşliğinde icra edilen Kıbrıs halk dansları müzikleriyle derneğin farklı gruplarındaki dansçıların ortak gösterisi de izleyenleri coşturdu. 
FOLK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu, bu yıl da gönüllülük ve büyük emeklerle hazırlanan Kültür ve Sanat Günleri’ne katılanlara teşekkür ederken, derneğin ana misyonu olan Kıbrıs Kültürü’nün yaşatılması için her zaman uğraş vereceklerini belirtti.
 

Son Güncelleme: 06.07.2019 10:22
Anahtar Kelimeler:
Folk-Der
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Topal’dan Doğu Akdeniz’de Türkiye İle İş Birliğinin Önemine Vurgu...
Topal’dan Doğu Akdeniz’de Türkiye İle İş Birliğinin Önemine Vurgu...
Serdar Denktaş'ın evi soyuldu...
Serdar Denktaş'ın evi soyuldu...
Sadrazamköy’de 4 villada hırsızlık...
Sadrazamköy’de 4 villada hırsızlık...
Esnaf odası ile şoför okulları birliği trafiği görüştü
Esnaf odası ile şoför okulları birliği trafiği görüştü
Bakan Oğuz, Gazimağusa’da seracılar ve balıkçılarla görüştü
Bakan Oğuz, Gazimağusa’da seracılar ve balıkçılarla görüştü
Uluslararası Kooperatifler Günü…
Uluslararası Kooperatifler Günü…
42. Güzelyurt Portakal Festival’inde dans gösterileri beğeni topladı
42. Güzelyurt Portakal Festival’inde dans gösterileri beğeni topladı
Töre, 42. Güzelyurt Portakal Festivali’ne katıldı
Töre, 42. Güzelyurt Portakal Festivali’ne katıldı
Dartçılar İskele’de buluştu
Dartçılar İskele’de buluştu
Türkiye’de Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturuluyor
Türkiye’de Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturuluyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim