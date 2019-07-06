Folk-der 19’uncu Kültür Sanat Günleri yapıldı

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER) bu yıl 19’uncunu düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri; halk dansları, dans ve müzikle dolu üç gece yaşattı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatan FOLK-DER’in etkinliğinde; üç gece boyunca farklı yaş gruplarından, yüzden fazla dernek dansçısının yanı sıra Mehmetçik Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği, Gençlik Merkezi, Cranberies Dans Grubu, Studio Mod, Dance Bace ve Tango Siempre Cyprus konuk ekipler olarak gösteriler sundu.
Üç gece boyunca Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin satıldığı stantlar da kuruldu.
FOLK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu, bu yıl da gönüllülük ve büyük emeklerle hazırlanan Kültür ve Sanat Günleri’ne katılanlara teşekkür ederken, derneğin ana misyonu olan Kıbrıs Kültürü’nün yaşatılması için her zaman uğraş vereceklerini belirtti.