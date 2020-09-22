banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
468.037
DOLAR
7.6228
STERLİN
9.8242
EURO
8.9542
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Bir sağ lider ilk defa bunu söylüyor!
Bir sağ lider ilk defa...
Su tankerlerinin intikamı...
Su tankerlerinin intikamı...
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
banner376

Foder ve Telsim İşbirliği Protokolünü Yeniledi!

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ve Telsim arasındaki protokol, Kıbrıs Türk Fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak, fotoğraf çalışmalarını desteklemek ve teknolojik olarak derneği geliştirmek amacıyla bir kez daha imzalandı. FODER’in Lefkoşa Suriçi’ndeki Binası’nda gerçekleşen protokol imza törenine, Telsim Genel Müdürü Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve FODER Başkanı Ramadan Gümüşok katıldı.

22 Eylül 2020 Salı 12:38
Foder ve Telsim İşbirliği Protokolünü Yeniledi!
banner337
banner351

GÜMÜŞOK: “TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRİP, EĞİTİMLERİMİZİ DİJİTAL ORTAMDA ONLİNE ŞEKİLDE YAPMAYI PLANLIYORUZ.”

Telsim ile imzalamış oldukları yeni işbirliği protokolü çerçevesinde birçok projeye imza atılacağını söyleyen FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, Telsim ile yıllardır devam eden iyi ilişkilerin ve başarılı yarışmaların olduğunu vurguladı. Gümüşok, “Çocuklar için sanatı yayabileceğimiz birçok etkinliğimiz Telsim’in imzasını taşıyor.” dedi. Gümüşok, bu sene de diğer protokoller gibi Telsim’den teknoloji desteği alacaklarını söyledi. Gümüşok, “İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgın sürecinden dolayı, derneğimizin çalışmalarında bazı farklılıklar olacaktır. Teknolojiyi geliştirip eğitimlerimizi dijital ortamda online şekilde yapmayı planlıyoruz.” dedi. Bu yeni dönemde, yeni protokolle birçok etkinliğe Telsim ile birlikte imza atacaklarının altını çizen Gümüşok, Telsim’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. 

TANPINAR: “FOTOĞRAF SANATININ YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA BU YIL SEKİZİNCİ KEZ BİRARAYA GELİYORUZ .”

FODER ile sekiz yıldır işbirliklerinin devam ettiğini ve devamlılığının sağlanması amacıyla biraraya gelindiğinin altını çizen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “FODER sekiz yıl boyunca bizimle birlikte birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu çalışmalardan Telsim olarak son derece mutlu olduk.” dedi. Tanpınar, FODER işbirliğinde gerçekleştirilen tüm projelerin ve bu projeler kapsamındaki yarışmaların yetişkinler düzeyinden çocuk düzeyine çekilmesinin de büyük ses getirdiğinin altını çizdi. Bu yeni dönemde FODER’in yeni başkanıyla birlikte işbirliği protokolünü imzalamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz diyen Tanpınar, “Tüm FODER yönetim ve üyeleriyle bugüne kadar çok iyi ilişkilerimiz oldu, bundan sonra da aynı ilişkiler içinde tüm çalışmalarımızı aynı heyecanla devam ettireceğiz.” dedi. Telsim ailesi olarak, FODER’e hem teknolojik anlamda desteklerinin hem de ortak düzenlenecek yarışma ve sergilerde dernekle beraber işbirliği içerisinde devam edeceğini vurgulayan Tanpınar, “Bir kez daha tüm FODER yönetimine ve üyelerine, ayrıca sayın başkana çok teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

banner341
Ramadan Gümüşok

FODER Yönetim Kurulu (a)

Başkan

banner360
Anahtar Kelimeler:
Foder Ve Telsim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTÖS, Sucuoğlu'nu bilgi vermeye çağırdı
KTÖS, Sucuoğlu'nu bilgi vermeye çağırdı
İşyerinin kazancını çaldı
İşyerinin kazancını çaldı
‘Nerede oy kullanacağım’ sorusuna YSK'dan bilgilendirme
‘Nerede oy kullanacağım’ sorusuna YSK'dan bilgilendirme
Yusuf Kurt'tan acı haber geldi...
Yusuf Kurt'tan acı haber geldi...
İzcan: “KIB-TEK, borcunu ödemeyen bir avuç vurguncunun malı olmuştur”
İzcan: “KIB-TEK, borcunu ödemeyen bir avuç vurguncunun malı olmuştur”
VERGi-SEN :”Sorunlar çözüme ulaşmazsa grevler devam edecek”
VERGi-SEN :”Sorunlar çözüme ulaşmazsa grevler devam edecek”
9.Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Seçici Kurul çalışmaları başladı
9.Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Seçici Kurul çalışmaları başladı
GAÜ’DEN KKTC’YE özel güz dönemi Pedagojik Formasyon için son başvuru 9 ekim
GAÜ’DEN KKTC’YE özel güz dönemi Pedagojik Formasyon için son başvuru 9 ekim
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş: “bırakın Kendi Demokrasimizi Yaşayalım”
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş: “bırakın Kendi Demokrasimizi Yaşayalım”
TATAR: “EKİMİN İLK HAFTASI TAMAMLANACAK”
TATAR: “EKİMİN İLK HAFTASI TAMAMLANACAK”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim