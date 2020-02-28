Fizyoterapistler Birliği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi\'ndeki  yangınla İlgili Mesaj Yayımladı

“ELİMİZDEN GELEN TÜM YARDIMI YAPMAYA HAZIRIZ”

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşanan yangınla ilgili mesaj yayımlayarak, ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili birlikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin en donanımlı kamusal sağlık birimi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde sabahın erken saatlerinde çıkan yangın ve ardından gelen kaybedilen canlar olduğu haberleri ile ilgili çok üzgünüz.



Tüm ada halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletirken kaybedilen vatandaşlarımız için baş sağlığı dileriz.Böyle bir felaketin bir kez daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması gerekliliği elzemken, bizler Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği olarak zor zamanlar yaşadığımız bugünlerde elimizden gelen tüm yardımı yapmaya hazır olduğumuzu da bildiririz.”(DOĞ/SEL)