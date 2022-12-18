Fiziksel aktivite yemek gibi, bir çocuğun fiziksel gelişiminin temel bir parçasıdır

LAÜ Akademisyeni Haslofça “Fiziksel Aktivitenin Çocuk Gelişimine Etkisi”ni ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fehime Haslofça “Fiziksel Aktivitenin Çocuk Gelişimine Etkisini ele alarak, bir takım açıklamalarda bulundu.

“Çocuğun gelişimi hem kalıtımın hem de çevrenin etkileriyle gerçekleşir. Kalıtım ve çevre birlikte etkileşerek çocuğun gelişen özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu bağlamda iyi planlanmış fiziksel aktivitenin çocuğun gelişimine katkısını, çevresel bir etki olarak ele almak gerekir” diyen Haslofça, düzenli fiziksel aktivite yemek gibi, bir çocuğun fiziksel gelişiminin temel bir parçası olduğunu belirtti. Günümüz araştırmalarının çocuklarda fiziksel aktivitenin çok daha önemli olduğunu göstermekte olduğunu belirten Haslofça, şu bilgileri aktardı;

Fiziksel aktivite, çocuğun vücudunun uyum sağlaması için bir uyarıcı görev üstlenerek daha güçlü kaslar ve kemikler oluşturmasına yardımcı olur. Çocuk ve genç yaştan itibaren iyi bir fiziksel yapı geliştirmek, sağlıklı kemik kütlesi ve yoğunluğunu arttırarak daha sonraki yaşamda osteoporoz gibi kemikle ilgili hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Fiziksel güç fiziksel aktivite yoluyla elde edilir. Güçlü olmanın büyümekte olan bir çocuk için yorulmadan daha uzun süre hareket edebilme ve günlük görevlerini yerine getirecek güce sahip olmak gibi birçok yararı vardır.

Küçük çocuklar için, oyun sırasında fiziksel aktivite, günlük yaşam için ihtiyaç duydukları temel hareketlerde ustalaşmalarını sağlayan motor becerilerin gelişimine yardımcı olur. Çocuğun motor becerilerinin gelişmesi yemek yeme, ayakkabı bağcığı bağlama ve hatta yazı yazma gibi temel becerilerin çok daha hızlı kazanılabilmesini sağlar.

Omurga deformasyonu birçok çocukta yaygın bir sorundur ve fiziksel aktivite karın bölgesi ve omurga çevresindeki kasların gücünü artırarak çocuğun duruşunu iyileştirir ve bu olumsuz eğilmelere karşı koymaya yardımcı olur. İyi bir duruş, yaşam kalitesini uzun süre korumak için önemlidir. Çocuğun omurgasını aşırı eğilmelerden kaynaklanan deformasyondan korur ve ayrıca kötü duruştan dolayı oluşacak vücut ağrılarını engeller.

Kilo yönetimi söz konusu olduğunda düzenli yapılan fiziksel aktivite zorunlu hale gelir. Ebeveynlerin çoğu, çocuklarını istedikleri kadar yemelerine izin vererek ya da yemeleri konusunda ısrarcı olarak, çocukluk dönemindeki obeziteye neden olurlar. Bu durum yetişkinlik döneminde de obez kalma riskini arttırır. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer Uluslararası Sağlık Örgütlerine göre bu oranın %70 civarlarına kadar yüksek olduğu tahmin ediliyor! Yedi yaşında aşırı kilolu olan her 10 çocuktan yedisi yetişkinlik yıllarında da obez olarak kalabilecekleri vurgulanmıştır.

Obez çocuklar ebeveynleri tarafından sevimli olarak görülür, ancak tüm bu ekstra yağların bir sağlık maliyeti vardır. Çocukluk çağı obezitesi, çocukları yüksek kolesterol gibi kardiyovasküler hastalıklara ve tip 2 diyabet gibi metabolik bozukluklara hayatlarının ilerleyen dönemlerinde veya daha da kötüsü çocuk yaşta yakalanma riskine sokar.

Fiziksel aktivite sadece haz ve eğlenme ile ilgili değildir; aynı zamanda beyin gelişimine de yardımcı olur! Fiziksel aktivite sırasında beynin hafıza merkezi; kısa süreli hafızaya alınan bilgilerin uzun süreli hafızaya aktarılmasını sağlar ve sinir hücreleri çoğalması ve yeni bağlantılar oluşturması için uyarılır. Bu da okula giden bir çocuğun gelişmiş konsantrasyon ve daha iyi hafıza geliştirerek akademik ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasını sağlar.

Fiziksel aktivite yapmak bazı çocuklar için zor ve gereksiz görülse de, çocuk ihtiyacına uygun düzenlenmiş fiziksel aktiviteye yönlendirildiğinde stres ve kaygıdan kurtulmasına yardımcı olur. Fiziksel aktiviteye bağlı olarak salgılanan ve iyi hissettiren hormonların artışı daha iyi ruh hallerini destekler. Hiçbir şey bir ebeveynin kalbini mutlu bir çocuğun görüntüsü kadar ısıtamaz!

Fiziksel aktivite, çocuğun zihinsel sağlığını ve ruh halini iyileştirmenin yanı sıra, çocuğun özgüvenini de arttırır. Belirli bir sportif aktivitede iyi olmak, çocuklar için güven artırıcıdır. Fiziksel aktivite aşırı kilo artışını engellediği için çocuklarda sağlıklı bir benlik imajı gelişmesine de yardımcı olur. Fiziksel aktivite çocukların arkadaş edinmeleri için harika bir yoldur ve bir sosyal grubun parçası olmak kesinlikle çocuğun özgüvenine katkıda bulunur.

Fiziksel aktivite, sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur çocukların sözlü olmayan ipuçlarını okumayı öğrenme, takım çalışması yapma ve liderlik rollerini benimseme gibi önemli iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Gurup aktivitelerinde yardımlaşmayı, birbirini desteklemeyi ve işbirliği içinde hareket etmeyi öğrenirler.

Haslofça, “Fiziksel aktivitenin tüm gelişimsel faydaları, bir çocuğun uzun vadeli sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir” diyerek açıklamasının sonunda sözlerini şöyle tamamladı; Fiziksel aktiviteden elde edilen fiziksel, zihinsel ve duygusal faydalar, çocuğu ergenlik ve yetişkinlik yıllarına iyi hazırlayacaktır. Çocuğunuzun hayatında fiziksel aktiviteyi ne zaman düzenli bir aktivite haline getirmeye başlayacağınızı merak ediyorsanız, cevap şu olacaktır: Asla çok erken değildir! Çocuğunuz şu anda yürümeye başlayan bir çocuk, anaokulu veya ilkokul öğrencisi olsun, gelişimine uygun fiziksel aktivite hayatının bir parçası olmalıdır.