Fiziksel aktivite sağlığı ve yaşlanma sürecini indirek olarak etkilemekte

Alptuğ. fiziksel aktivite tüm nedenlere bağlı ölüm oranını azaltarak, yaş alımı ile birlikte sağlığın, fonksiyonelliğin ve kognitif performansın korunmasını sağlanıyor

“Enerji harcanarak, iskelet kasları ile oluşturulan bendensel hareketler fiziksel aktivite olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel fitnesin geliştilmesi için yapılan düzenli ve planlı fiziksel aktiviteler ise egzersiz olarak adlandırılmaktadır” diyen Alptuğ, yaşam süreci içerisinde sağlığa bulunan olumlu etkileri nedeniyle fiziksel aktivite ve egzersize olan ilginin artmakta olduğunu ve son zamanlarda yapılan araştırmalara göre obezite, koroner kalp hastalıkları, tip II diyabet (diabetes mellitus) ve yaş almaya bağlı demansın azaltılmasında fiziksel aktivitenin önemli bir yeri bulunduğunu belirtti. “Bununla birlikte fiziksel aktivite tüm nedenlere bağlı ölüm oranı azaltarak, yaş alımı ile birlikte sağlığın, fonksiyonelliğin ve kognitif performansın korunmasını sağlanıyor. Aynı zamanda fiziksel aktivitenin artması ile birlite kişinin bağımsızlık seviyesi artarak hareket yeteneği gelişiyor, osteoporoz ve düşme risklerini azaltıyor”diyen Alptuğ diğer yandan oturularak geçirilen zaman diliminin artması ile sağlığın olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Sedanter yaşam tarzı ile tüm nedenlere bağlı ölüm oranını, obezite, koroner kalp hastalıkları insidansı, tip II diabetes mellitus ve kanser riski artmaktadır”diyen Alptuğ bu nedenle oturularak geçirilen sürenin azaltılması ile birlikte fiziksel aktivitenin yaşam tarzı haline getirilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Amerikan Spor Hekimliği Koleji ve Kanada Fiziksel Aktivite Rehberine göre 65 yaş üzeri olan bireyler için önerilen fiziksel aktivite programının haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik fiziksel aktivite içerdiğinin bilgisini veren Alptuğ, buna ek olarak haftada en az 2 gün kas ve kemikleri güçlendirmek için kuvvetlendirme egzersizleri ile düşmelerin engellenmesi için denge egzersizleri yapılması gerektiğini ve doğru egzersiz programının kişiye özgü oluşturulmasının önemli olduğu, programın oluşturulmasında fizyoterapist ile görüşülmesi gerektiğini ifade etti.