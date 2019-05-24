Fitrelerin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanması çağrısı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Ramazan ayı nedeniyle fitrelerin derneğe bağışlanması için çağrıda bulundu.
Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, fitrelerin, derneğin binlerce hastaya her şekilde hizmet verilebilmesinin en büyük kaynağı olduğunu belirtti.
Ramazan Bayramı öncesinde, ihtiyaç sahiplerinin derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:14, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan “2. El Satış Dükkanı”ndan uygun fiyata giysi alışverişi yapabileceğine işaret edildi.