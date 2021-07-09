Fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, King Mandalin, Limon ve Muz ağaçları için 3 üreticinin toplam 307 adet ağacı için 28 bin 32 TL’lik tazminat ödendiğini açıkladı.

Açıklamada, üreticilerin tazminat ödemelerinin Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.