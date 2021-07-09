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Fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, muhtelif tarihlerde meydana gelen fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatlarının ödendiğini duyurdu.

09 Temmuz 2021 Cuma 15:05
Fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, King Mandalin, Limon ve Muz ağaçları için 3 üreticinin toplam 307 adet ağacı için 28 bin 32 TL’lik tazminat ödendiğini açıkladı.

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Açıklamada, üreticilerin tazminat ödemelerinin Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.

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Son Güncelleme: 09.07.2021 15:14
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