Fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, King Mandalin, Limon ve Muz ağaçları için 3 üreticinin toplam 307 adet ağacı için 28 bin 32 TL’lik tazminat ödendiğini açıkladı.
Son Güncelleme: 09.07.2021 15:14
Genel Tarım Sigortası Fonu, muhtelif tarihlerde meydana gelen fırtınadan zarar gören üreticilerin tazminatlarının ödendiğini duyurdu.
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, King Mandalin, Limon ve Muz ağaçları için 3 üreticinin toplam 307 adet ağacı için 28 bin 32 TL’lik tazminat ödendiğini açıkladı.