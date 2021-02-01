Fırtınadan zarar gören üreticilere güzel haber

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumartesi gecesi yaşanan fırtınanın tarım alanında yol açtığı zararların tazmini için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, çok ciddi zararların söz konusu olduğuna işaret ederek, “bu zararların tazmin edilmesi ve üretimin kesintiye uğramaması gerekmektedir” dedi.

Zararlara ilişkin ön tespit çalışmalarının sahada yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, yapılacak durum tespiti sonrasında zararların hızlıca minimize edilmesinin sağlanacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun güçlü bir durumda ve üreticiye gereken desteği verebilecek bir yapıda olduğunun altını çizerek, yasal prosedürün tamamlanmasının ardından üreticinin tazmin edilmesiyle üretimin devamının sağlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, “üreticilerimiz rahat olsun, en yakın ilgili daireye başvurmaları halinde ekiplerimiz zarar gören tüm yerleri gezip ilgili raporlarını hazırlayacaklardır” dedi.

Üreticiyi prosedürle uğraştırarak zaman kaybına neden olmayacaklarını anlatan Çavuşoğlu, prosedürleri hızlandırarak gerekli adımların erken zamanda atılmasını sağlayacaklarını söyledi.