banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Aşılamanın tatili olmamalı
Aşılamanın tatili olmamalı
Hayırlı işler, bol kazançlar
Hayırlı işler, bol kazançlar
banner376

Fırtınadan zarar gören üreticilere güzel haber

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT'de telefonla katıldığı Gündem Artı adlı programda geçtiğimiz gün meydana gelen fırtınanın yol açtığı zararlarla ilgili değerlendirmede bulundu..

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:46
Fırtınadan zarar gören üreticilere güzel haber
banner337
banner351

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumartesi gecesi yaşanan fırtınanın tarım alanında yol açtığı zararların tazmini için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Çavuşoğlu,  çok ciddi zararların söz konusu olduğuna işaret ederek, “bu zararların tazmin edilmesi ve üretimin kesintiye uğramaması gerekmektedir” dedi.

banner341
Zararlara ilişkin ön tespit çalışmalarının sahada yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, yapılacak durum tespiti sonrasında zararların hızlıca minimize edilmesinin sağlanacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun güçlü bir durumda ve üreticiye gereken desteği verebilecek bir yapıda olduğunun altını çizerek, yasal prosedürün tamamlanmasının ardından üreticinin tazmin edilmesiyle üretimin devamının sağlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, “üreticilerimiz rahat olsun, en yakın ilgili daireye başvurmaları halinde ekiplerimiz zarar gören tüm yerleri gezip ilgili raporlarını hazırlayacaklardır” dedi.

Üreticiyi prosedürle uğraştırarak zaman kaybına neden olmayacaklarını anlatan Çavuşoğlu, prosedürleri hızlandırarak gerekli adımların erken zamanda atılmasını sağlayacaklarını söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğluBRTGündem ArtıKktc Fırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çarşamba ve Perşembe yağmur bekleniyor
Çarşamba ve Perşembe yağmur bekleniyor
Özersay, Pilli ile biraraya geldi
Özersay, Pilli ile biraraya geldi
Arıklı BRT'ye konuştu
Arıklı BRT'ye konuştu
Gönyeli’de 65 yaş üzeri için aşı seferberliği
Gönyeli’de 65 yaş üzeri için aşı seferberliği
CTP'den açıklama
CTP'den açıklama
Kuir Kıbrıs Derneği stajyer alacak
Kuir Kıbrıs Derneği stajyer alacak
Kanser hastalarına yönelik aşılama organizasyonu planlanacak
Kanser hastalarına yönelik aşılama organizasyonu planlanacak
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Bakan Arıklı, Benzinciler Birliği'ni kabul etti
Bakan Arıklı, Benzinciler Birliği'ni kabul etti
Kamu-iş yargıya başvuruyor
Kamu-iş yargıya başvuruyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim