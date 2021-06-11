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Fırtınadan serası zarar gören 46 üreticinin tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Türkmenköy, Yeşilırmak, Lefke, Altınova, Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Mağusa, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Güvercinlik, Derinya, Aşağı Maraş, Tatlısu, Gelincik, Ziyamet, Yıldırım ve Büyükkonuk’da fırtınadan serası zarar gören üreticilerin zarar tazminatlarının ödendiğini açıkladı.

11 Haziran 2021 Cuma 16:15
Fırtınadan serası zarar gören 46 üreticinin tazminatları ödendi
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Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Türkmenköy, Yeşilırmak, Lefke, Altınova, Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Mağusa, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Güvercinlik, Derinya, Aşağı Maraş, Tatlısu, Gelincik, Ziyamet, Yıldırım ve Büyükkonuk’da fırtınadan serası zarar gören üreticilerin zarar tazminatlarının ödendiğini açıkladı.

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Fondan yapılan açıklamaya göre, serası zarar gören toplam 46 üreticiye 666 bin 624.70 TL. tazminat ödendi.

Üreticiler, kimlik kartlarını ibraz ederek tazminatlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekler.

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Son Güncelleme: 11.06.2021 16:50
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