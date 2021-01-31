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Fırtına Tatlısu bölgesini de vurdu

Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur ve fırtına Tatlısu bölgesinde de hasarlara yol açtı.

31 Ocak 2021 Pazar 17:25
Fırtına Tatlısu bölgesini de vurdu
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Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur ve fırtına Tatlısu bölgesinde de hasarlara yol açtı.

Tatlısu köyünde bir üreticinin serası zarar gördü ve maddi hasar meydana geldi.Hasar tespit çalışmaları tatlısu bölgesinde yapılmaya başlandı. Dün akşam üstü saatlerinde fırtınanın şiddetini arttırmasıyla bölgede olumsuzluklar yaşandı. Bölgede elektrik direkleri zarar gördü, ağaçların söküldüğü ve yol kenarında bulunan reklam tabelalarının fırtınanın etkisiyle sökülerek zarar gördü. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
FırtınaTatlısu
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