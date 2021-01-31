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Fırtına İskele’de zarara neden oldu

31 Ocak 2021 Pazar 13:15
Fırtına İskele’de zarara neden oldu
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İSKELE BELEDİYESİ, HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Dün gece sağanak yağış ve şiddetli fırtınadan  etkilenen  İskele’de hasar tespit çalışmalarının başlandığı bildirildi.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamada,  İskele ve köylerinde  zarar gören vatandaşlara ulaşıldığı belirtildi..

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu gece saatlerde etkisini arttıran sağanak yağış ve şiddetli fırtınadan zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Dün akşam İskele ilçesi de dâhil ülkemiz genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, ne yazık ki bazı bölgelerde hasara neden oldu. Birçok evin çatısı uçtu, mandıralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu, elektrik direkleri devrildi, duraklar yerinden söküldü. 

Yaşanan bu doğal afet sonrası İskele Belediyesi olarak bizler de yaraların bir an önce sarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer bölgelerdeki zararın da bir an önce giderilmesini temenni ediyorum. 

Özellikle gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtınada, bizler için yağmurda çamurda, fırtınada dondurucu soğukta, görev yapan, elektrik kesintilerini onarmak için metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak müdahale eden başta Elektrik Kurumu personeline, pandemi koşulları ile birlikte dün akşamki fırtınada da asayişi sağlayan polislerimize ve tabii ki İskele ve köylerindeki zararı tespit etmek için yoğun uğraş veren İskele Belediyesinin değerli personeline teşekkürlerimi sunuyorum.

Umarım bir daha böylesi felaketler yaşanmaz. Bir kez daha İskele halkım başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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Son Güncelleme: 31.01.2021 14:43
Anahtar Kelimeler:
IskeleFırtınaYagmur
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