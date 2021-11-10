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Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı
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Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkiledi

10 Kasım 2021 Çarşamba 20:15
Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkiledi

SOFİ: “BUGÜN ZOR BİR GÜN YAŞADIK… 7 SEFER FIRTINADAN ETKİLENDİ”

Ülkeyi etkileyen ve hızı yer yer saatte 117 kilometreye çıkan fırtına, hava ulaşımını da aksattı.

Ercan Havalimanı’ndaki uçak seferleri fırtına yüzünden olumsuz etkilendi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, gün içinde yapılması gereken 7 seferin yapılamadığını; ancak saat 17.00 sonrasında fırtınanın hızının azalmasıyla yapılmaya başlandığını açıkladı.

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BRT’de 18. Saat programına telefon bağlantısıyla katılan Sofi, gece yarısına kadar uçuşların normale dönmesini ve uçuşların normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Ercan’da bu yüzden ciddi yoğunluk yaşandığını kaydeden Sofi, gün içinde İstanbul Sabiha Gökçen’den 2 seferin ayrıca Adana ve Antalya’dan birer seferin saat 17.00 sonrası yapılabildiğini bildirdi.

THY’nin İstanbul-Ercan seferini yapan uçağının Ercan’daki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Adana’ya inmek zorunda kaldığını belirten Sofi, yine THY’nin Adana-Ercan seferini yapan uçağının kalkıştan kısa süre sonra yine Adana’ya döndüğünü açıkladı.

Bugün oldukça zor bir gün yaşadıklarını, seferlerin özellikle 11.00-16.30 arası yapılamadığını belirten Sofi, bunun dışında 5 değişik seferin de rüzgardan dolayı yapılamadığını, toplamda 7 uçağın olumsuz hava koşulları yüzünden vaktinde gerçekleşemediğini söyledi.

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Son Güncelleme: 10.11.2021 21:05
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