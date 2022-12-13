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“Fırsat verilmesi halinde başarı kaçınılmaz …”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları onuruna yemek verdi.

13 Aralık 2022 Salı 09:07
“Fırsat verilmesi halinde başarı kaçınılmaz …”

MALİYE BAKANI ŞAN, ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU VAKIFLAR TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI SPORCULARI ONURUNA YEMEK VERDİ

· “GİTTİĞİNİZ HER ÜLKE VE ŞEHİRDE ÜLKEMİZİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR, BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIYOR VE BİZLERE BÜYÜK GURURLAR YAŞATIYORSUNUZ”

· Fırsat verilmesi halinde başarı kaçınılmaz …”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları onuruna yemek verdi.

Yemeğe, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları, antrenörleri, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

FIRSAT VERİLMESİ HALİNDE BAŞARI KAÇINILMAZ OLUR…”

‘3Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Mardin’de konuk olduğu, Mardin Kızıltepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı 82-77’lik skorla yenerek önemli bir başarıya imza atan Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları ve yöneticilerini tebrik eden Maliye Bakanı Alişan Şan, olanaklar sağlandığında ve fırsat verilmesi halinde başarının kaçınılmaz olduğunu belirterek, “bunun en güzel örneğini sizler gösteriyorsunuz. Sizleri canı yürekten kutluyorum” dedi.

“GİTTİĞİNİZ HER ÜLKE VE ŞEHİRDE ÜLKEMİZİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR, BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIYOR VE BİZLERE BÜYÜK GURURLAR YAŞATIYORSUNUZ”

Maliye Bakanı Şan, sporcularla da teker teker sohbet etti; “sizlerin enerjisi, azmi, inancı, yaşama sevinci hepimize örnek oluyor. Engelleri aşarak, gittiğiniz her ülke ve şehirde ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ediyor, bayrağımızı dalgalandırıyor ve bizlere büyük gururlar yaşatıyorsunuz” dedi. 

Maliye Bakanı Alişan Şan, her insanın birer engelli adayı olduğu gerçeğinin her zaman akılda tutulması gerektiğine de değinerek, engelli kardeşlerimizin sosyal hayata aktif katılımının desteklenmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, istihdam imkânlarının yaratılması ve bunun için fırsat verilmesinin hepimizin ortak görevi olduğunu belirterek; “Yanınızdayız. Elimizden ne gelirse ve imkânlar el verdiği sürece, dün ve bugün olduğu gibi yarın da yanınızda olacağımın sözünü veriyorum” diye konuştu.

AKDENİZ

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’de konuşmasına, Maliye Bakanı Alişan Şan’a teşekkür ederek başladı.

Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularının, Avrupa’da lisans sahibi oyuncular olduğunu ve başarısını tüm dünya’ya kanıtladığını belirten Akdeniz; “amacımız kimseye yük olmak değildir. Fırsat verildiğinde, özne olarak dikkate alındığımızda birçok alanda başarı gösterdiğimiz ortada. Biz gerek devlet, gerek özel sektörle her türlü işbirliğine daima hazırız” diye konuştu.

KİBRİT

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise samimiyeti, farkındalığı ve duyarlılığından ötürü Maliye Bakanı Alişan Şan’a teşekkür etti.

Kibrit; “Sayın Bakanımızın bugün ve özellikle ‘3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’ münasebetiyle bizlerle birlikte olmak istemesi, bizleri son derece mutlu etmiştir. Çünkü biz görüyoruz ki, bunun farkındalığını Sayın Bakanımız en üst seviyede hissediyor ve yaşıyor ve bizimle birlikte olmayı tercih ediyor. Bu da bizleri açıkçası gururlandırıyor. Kendisine ayrıca üstenmiş olduğu zor görevde de başarılar dilerim” dedi.

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