banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99196
ALTIN
254.763
DOLAR
5.5931
STERLİN
7.0389
EURO
6.3107
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Kıyafet çalan zanlı tutuksuz yargılanacak
KIYAFET ÇALAN ZANLI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis memurlarına saldırdı
POLİS MEMURLARINA SALDIRDI
4 ay hapis yatacak
4 AY HAPİS YATACAK
banner306

Fırıncılar Ve Un Üreticilerinden Oluşan Bir Heyet Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy\'u Ziyaret Etti

ZİYARETTE UN VE UNLU MAMULLERİN İTHALATINDAN  DUYULAN SIKINTI İFADE EDİLDİ; BUNUN SEKTÖRÜ İFLASA SÜRÜKLEYECEĞİ SAVUNULDU

Fırıncılar Ve Un Üreticilerinden Oluşan Bir Heyet Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy\'u Ziyaret Etti

ZİYARETTE UN VE UNLU MAMULLERİN İTHALATINDAN  DUYULAN SIKINTI İFADE EDİLDİ; BUNUN SEKTÖRÜ İFLASA SÜRÜKLEYECEĞİ SAVUNULDU

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:59
Fırıncılar Ve Un Üreticilerinden Oluşan Bir Heyet Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy\'u Ziyaret Etti

ZİYARETTE UN VE UNLU MAMULLERİN İTHALATINDAN  DUYULAN SIKINTI İFADE EDİLDİ; BUNUN SEKTÖRÜ İFLASA SÜRÜKLEYECEĞİ SAVUNULDU

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 : Fırıncılar ve un üreticilerinden oluşan bir heyet, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u ziyaret etti.

Ziyarette un ve unlu mamullerin ithalatından  duyulan sıkıntı ifade edildi; bunun sektörü iflasa sürükleyeceği savunuldu

AKARI: “BU UYGULAMA SEKTÖRÜ İFLASA SÜRÜKLÜYOR”

Bakanlık açıklamasına göre, ziyarette ilk sözü alan Başpınar Un Fabrikası sahibi Hakan Akarı, ülkeye girmesine izin verilen un ve işlenmiş unlu mamullerle ilgili sıkıntıları olduğunu, bu durumun giderek rahatsızlık boyutuna ulaştığını söyledi.
 

Geçmiş hükümet döneminde yapılan bir düzenlemeyle ülkeye şu anda donmuş ekmek dahil her türlü unlu mamulün girdiğini ve buradaki işletmelerin Türkiye şartlarındaki büyük işletmelerle rekabet etmesinin mümkün olmadığını kaydeden Akarı,  bunun da hem un, hem fırın, hem de maya sektörünü iflasa doğru sürükleyeceğini belirtti. 
 

YAVUZ: “TÜRKİYE FİRMALARI İLE REKABET ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Yavuzlar Un Fabrikası sahibi Hüseyin Yavuz da konuşmasında, nüfusa bağlı olarak fabrikaların %40 civarı kapasiteyle çalıştığını, elektrik, amortisman ve personel maliyetleri de eklendiğinde piyasa koşullarında %100 kapasite ile çalışan Türkiye firmaları ile rekabet etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

HULUSOĞLU: “ÜLKEDE DONMUŞ GIDAYA İHTİYAÇ YOK”


Fırıncıları temsilen toplantıya katılan Narin Unlu Mamülleri direktörü Hulus Hulusoğlu ise, söylenenin aksine ülkede kruvasan dahil üretilmeyen ürün olmadığını belirterek ülkemizin donmuş gıdaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

banner317
ŞERBETCİOĞLU: “TALEBİN KARŞILANAMAMASI GİBİ BİR SORUNUMUZ YOKTUR”
 

Kardeşler Fırını Direktörü Dinçer Şerbetçioğlu ise, fırıncıların çok zor şartlarda çalıştığını ve neredeyse 7/24 hizmet verdiklerini dile getirerek, "talebin karşılanamaması gibi bir sorunumuz yoktur. İstenilen her ürün ülkemizde üretilmekte ve güçlü dağıtım filolarımızla her bölgeye ulaştırılmaktadır" dedi.

Hükümetlerin aldığı bazı kararların sektörleri kötü yönde etkilediğini de söyleyen Şerbetçioğlu, bazı yasa veya tüzükler değiştirilirken özellikle üretim sektörünün de fikirleri alınması gerektiğini dile getirdi.
 

TAÇOY: “SORUNLARI EKİBİMLE BİRLİKTE MASAYA YATIRIP ÇÖZÜM ÜRETMEYE GAYRET EDECEĞİZ"
 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, üretimin ve sanayinin kendileri için önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

Taçoy, kendisine aktarılan sorunları iyice anladığını söyledi ve "yasakçı bir zihniyetim yoktur ama belli ki sektör de ciddi sıkıntılar yaşamaktadır, bu sorunları ekibimle birlikte masaya yatırıp çözüm üretmeye gayret edeceğiz" dedi.
 

Bakan Taçoy, "önce yasalarda yapılan değişiklikler ve hatalar gözden geçirilecek ardından da kimseyi mağdur etmeyecek bor sistemle sektöre yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

(ÖZ/HA)

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı İle Lefkoşa-güzelyurt Yolunda Bakım Onarım Çalışmaları Başlatılıyor
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı İle Lefkoşa-güzelyurt Yolunda Bakım Onarım Çalışmaları Başlatılıyor
Hak-Sen, yeni hükümetten beklentilerinin hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmesi olduğunu belirtti
Hak-Sen, yeni hükümetten beklentilerinin hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmesi olduğunu belirtti
Güzelyurt Portakal Festivali’nde İndirimli Alışveriş Günü ve Mehmet Erdem konseri kardı
Güzelyurt Portakal Festivali’nde İndirimli Alışveriş Günü ve Mehmet Erdem konseri kardı
Özkıraç, Kıb-Tek’in Faaliyetlerinin üretim, dağıtım ve iletim olarak ayrıştırılacağı haberleri hakkında başbakan Tatar’dan açıklama beklediklerini kaydetti
Özkıraç, Kıb-Tek’in Faaliyetlerinin üretim, dağıtım ve iletim olarak ayrıştırılacağı haberleri hakkında başbakan Tatar’dan açıklama beklediklerini kaydetti
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Bugün Toplandı
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Bugün Toplandı
Tatar Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin  2018-2019 eğitim yılı mezuniyet törenine katıldı
Tatar Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin  2018-2019 eğitim yılı mezuniyet törenine katıldı
Başbakan Tatar, Kar-İş yetkililerini kabul etti
Başbakan Tatar, Kar-İş yetkililerini kabul etti
Alkan Kanısoy’un Eserleri Güzelyurt Portakal Festivali Çerçevesinde Sergileniyor
Alkan Kanısoy’un Eserleri Güzelyurt Portakal Festivali Çerçevesinde Sergileniyor
Başbakan Tatar hükümetin yatırımcıyı destekleyeceğini çünkü ülkenin yatırımlarla kalkınacağını söyledi
Başbakan Tatar hükümetin yatırımcıyı destekleyeceğini çünkü ülkenin yatırımlarla kalkınacağını söyledi
Çağatay: “İlk günkü kararlılıkla ilerliyoruz”
Çağatay: “İlk günkü kararlılıkla ilerliyoruz”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim