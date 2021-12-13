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Firari Sanık Bahçeciler'e kıyak mı ?

13 Aralık 2021 Pazartesi 16:47
Firari Sanık Bahçeciler'e kıyak mı ?

Firari Sanık Bahçeciler'e kıyak mı ?

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kundaklamaya azmettirme zanlısı olarak 6 yıldır firarda olan Enver Bahçeciler'in Türkiye Cumhuriyeti tarafından iade edileceğini anlaması üzerine bazı yetkililer ve siyasilerden tutuklanmama sözü alarak ülkeye geldiği iddia edildi. Kadük Başbakan Ersan Saner'in skandal videosunu da sahte facebook hesabından yayınladığı ve videoları dağıttığından şüphelenilen Bahçeciler'in evine yakın olması ve tanıdık polislerin bulunduğu Alayköy karakoluna konularak rahat etmesi sağlandığı iddia ediliyor.

AŞILARI TAM DEĞİL

Firari zanlı Enver Bahçeciler'in aşılarının da yapılmış olmadığı için polis tarafından havaalanında tutuklanmasından sonra 10 gün boyunca Alayköy Karakolunda karantina sürecini tutuklu geçireceği öğrenildi.

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SİYASİLER SÖZ MÜ VERDİ

Bir gecede 3 ayrı işyerinin kundaklanması üzerine yakalanan sanıkların 9 yıla varan hapislik cezaları alması üzerine olayın azmettiricisi olan zanlı Enver Bahçeciler'in bazı üst düzey yetkililerle siyasilerden tutuklanmama sözü olarak ülkeye geldiği iddiaları üzerine tüm kamuoyunun gözleri bu davaya çevrildi.

AKMANDOR CİNAYETİNDE DE FİRAR ETMİŞTİ

Merhum Mustafa Akmandor cinayetinde de azmettirici olarak arandığı için yıllarca yurtdışında fiari olarak bulunan zanlı Enver Bahçeciler bazı yetkililerin devreye girmesiyle ülkeye gelip serbest kaldığı da halen hafızalarda yerini koruyor.

EMEKLİ PAŞA DEVREDE Mİ ?

Geçmişte Kıbrıs'ta da görev yapan A.Y. isimli emekli bir Generalin de Firari zanlı Enver Bahçeciler'in serbest bırakılması için devrede olduğu ve buradaki yetkililere baskı kurmaya çalıştığı iddia ediliyor.

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