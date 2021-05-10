“Fine Talks” seminerlerinin konukları Umay Yılmaz Kutay ve Erol Kutay

Fakülte’den yapılan açıklamada, “Güzel Konuşmalar” anlamına gelen “Fine Talks” isimli seminerlerin güzel sanatlar, mimarlık ve iletişim alanlarında başarı kazanmış kişilerin mesleki deneyimlerini paylaştığı, üniversite öğrencilerine yönelik ve halka açık yapılan seminerler olduğu, ancak pandemi sürecinden dolayı bu yıl online olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Umay Yılmaz Kutay, 2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar - Heykel bölümünden mezun oldu. 2010 yılından beri serbest olarak grafik tasarım yapmakta ve 2013’ten beri marka yönetimi, yaratıcı kampanya yönetimi ve konsept proje geliştirme üzerinde çalışıyor.



Seminer, yarın saat 15.00 ‘da Google Meets üzerinden gerçekleşecek ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin Facebook sayfasından canlı yayını olarak yayınlanacak.

