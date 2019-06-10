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Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 17 Haziran’da

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Burs ve Sıralama Sınavı 17 Haziran Pazartesi saat 10.30’da gerçekleştiriliyor.

Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 17 Haziran’da

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Burs ve Sıralama Sınavı 17 Haziran Pazartesi saat 10.30’da gerçekleştiriliyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:59
Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 17 Haziran’da

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Burs ve Sıralama Sınavı 17 Haziran Pazartesi saat 10.30’da gerçekleştiriliyor.

UFÜ’den yapılan açıklamaya göre KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC'de tamamlayan TC vatandaşı adayların katılabileceği sınav için başvurular 16 Haziran 2019 tarihine kadar liselerin rehberlik servislerinden veya https://www.final.edu.tr/basvuru linkinden online olarak yapılabilecek.

Uluslararası Final Üniversitesi’nin Eğitim, Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Turizm ve Mutfak Sanatları, Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarına bağlı lisans programlarına girebilmek için yapılacak sınav sonucuna göre başarı kriteri baz alınarak öğrencilerin yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80, yüzde 90 ve yüzde 100 burs oranları belirlenecek. Burslar, üniversite eğitim süresi boyunca kesintisiz devam edecek.

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Sınava katılacak adaylar, KKTC liselerinin rehberlik servislerinde 1 adet fotoğraf ve sınav başvuru formunu doldurarak veya on-line sınav kayıt sistemi sayesinde en geç 16 Haziran’a kadar başvuru yapmalı. Uluslararası Final Üniversitesi Burs ve Sıralama Sınavına başvuru ve katılım ücretsiz olacak.

SINAV GÜNÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ SAĞLANACAK

Final Üniversitesi’nde saat 10.30’da başlayacak sınav için adaylar üniversitenin sağlayacağı ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Gazimağusa Terminal’inden 08.30, Güzelyurt Terminal’inden 08.30, Alsancak Belediyesi’nden 09.00, Lefkoşa Terminal’inden 09.00 ve Girne Barış Parkı durağından 09.30 saatlerinde UFÜ Çatalköy Kampüsü’ne ücretsiz servisler kalkacak.

Sınav ile ilgili detaylı bilginin 0533 855 23 55 numaralı “Sınav Acil WhatsApp hattı”ndan alınabileceği de belirtildi.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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