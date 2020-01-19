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Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 11 Haziran’da

Lefkoşa, 19 Ocak 20 : Final Üniversitesi 2020-2021 akademik yıl burs ve sıralama sınavı 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 11 Haziran’da

Lefkoşa, 19 Ocak 20 : Final Üniversitesi 2020-2021 akademik yıl burs ve sıralama sınavı 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

19 Ocak 2020 Pazar 10:59
Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 11 Haziran’da

Lefkoşa, 19 Ocak 20 : Final Üniversitesi 2020-2021 akademik yıl burs ve sıralama sınavı 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC'de tamamlayan TC vatandaşı adayların katılabileceği sınav için başvurular 10 Haziran 2020 tarihine kadar liselerin Rehberlik Servisleri, Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden veya www.final.edu.tr linkinden online olarak yapılabilecek.

SINAVA KATILIM ÜCRETSİZ

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Final Üniversitesi’nin Eğitim, Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Turizm ve Mutfak Sanatları, Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarına bağlı lisans programlarına girebilmek için yapılacak sınav sonucuna göre başarı kriteri baz alınarak öğrencilerin burs oranları belirlenecek. Burslar, Üniversite eğitim süresi boyunca kesintisiz devam edecek.

Sınava katılacak adaylar, KKTC liselerinin Rehberlik Servisleri’nden bir fotoğraf ve sınav başvuru formunu doldurarak veya Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden en geç 10 Haziran 2020’ye kadar başvuru yapabilecek. Final Üniversitesi burs ve sıralama sınavına başvuru ve katılım ücretsiz olacak.

SINAV GÜNÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ SAĞLANACAK

Final Üniversitesi’nde saat 10.30’da başlayacak sınav için adaylar üniversitenin sağlayacağı ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Gazimağusa Terminali’nden 08.30, Güzelyurt Terminal’inden 08.30, Alsancak Belediyesi’nden 09.00, Lefkoşa Terminal’inden 09.00 ve Girne Barış Parkı Durağı’ndan 09.30 saatlerinde Final Üniversitesi’ne ücretsiz servisler kalkacak. Sınav ile ilgili detaylı bilginin 0533 855 23 55 numaralı “Sınav Acil WhatsApp hattı”ndan alınabileceği kaydedildi

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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