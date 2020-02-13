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Final Üniversitesi’nden “Ana-Baba Okulu” Dijital Dünya Renkli mi Riskli mi?

Final Üniversitesi ailelere yönelik “Dijital Dünya Renkli mi Riskli mi?” başlığıyla güncel bir eğitim düzenlendi. Farklı yaş gruplarından çocuk sahibi olan ailelerin katıldığı eğitim Final Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitim Psikoloğu Yrd. Doç. Dr. Derya Ergin tarafından verildi.

Final Üniversitesi’nden “Ana-Baba Okulu” Dijital Dünya Renkli mi Riskli mi?

Final Üniversitesi ailelere yönelik “Dijital Dünya Renkli mi Riskli mi?” başlığıyla güncel bir eğitim düzenlendi. Farklı yaş gruplarından çocuk sahibi olan ailelerin katıldığı eğitim Final Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitim Psikoloğu Yrd. Doç. Dr. Derya Ergin tarafından verildi.

13 Şubat 2020 Perşembe 13:30
Final Üniversitesi’nden “Ana-Baba Okulu” Dijital Dünya Renkli mi Riskli mi?

Katılımcıların görüşlerini aktarabildiği, kendi yaşamlarından kesitlerle çağımızın en büyük gereği ama bir o kadar da tehlikesi olan dijital gelişim üzerine değerlendirmelerde bulunabildiği eğitimde özellikle çocuk ve ergenlerin dijital kullanımlarında tehlike sınırları değerlendirildi.

“Bağımlılık olmadan problemli kullanımda önlem almak daha iyidir”

Telefon, tablet, televizyon, akıllı cihazlar, internet, kişisel hesapların kolaylıkla açılabileceği Facebook, Twitter,  Instagram, Youtube ve diğer sosyal mecralar, artık 7’den 70’e her bireyin kullanımında. Bu durumun çağımızın getirdiği doğal bir süreç olduğunu belirten Final Üniversitesi Eğitim Psikoloğu Yrd. Doç. Dr. Derya Ergin, asıl önemli olanın problemli kullanımı tanımlamak olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Derya Ergin; “Problemli kullanım, kişinin dijital araç kullanımını kontrol edememesi ve bunun sonucunda akademik performansında, sosyal etkileşiminde ve iş yaşamında ciddi sıkıntılar ile işlevsel bozulmalar görülmesi halidir. Yani kişi sürekli dijital aracı düşünür, o olmadığı zaman huzursuz olur ve onunla geçirdiği zaman gün geçtikçe yetmemeye başlarsa problemli kullanımdan bahsedebiliriz ve önlemler almamız gerekir. Bu çocuklarımız için olduğu kadar kendimiz için de unutulmaması gereken bir sınırdır” dedi. Problemli kullanımın fiziki ve psikolojik sorunların yanı sıra ilişkilerde ve okul yaşamında da sıkıntılar doğurabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ergin, çözüm önerilerini şu şekilde özetledi: “Öncelikle gerek kendinizin gerekse çocuğunuzun hangi boyutta olduğunu gerçekçi bir şekilde fark etmelisiniz. Ardından gözlem yapın, takip edin ve kendinizi internet dünyası ve dijital araçlar konusunda eğitin. Bilgilerinizi çocuğunuzla paylaşın ve sizinle konuşmasına izin verin. Siz de kendi dijital araç kullanımınıza dikkat edin. Süre ve oyun kısıtlaması, uyulması gereken kurallar ve sınırlar, etkinlik listeleri hazırlanması bu problemli kullanımın önüne geçebilecek olumlu çözümlerdir. Buradaki en önemli noktalardan biri çocuğunuza koyduğunuz her sınırlamanın sizin için de geçerli olduğunu unutmamak olacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
Final ÜniversitesiAna-Baba Okulu
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