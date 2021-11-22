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Fikri Toros Meclis'te konuştu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, bütçe yasa tasarısıyla ilgili ilk sözü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP milletvekili Fikri Toros aldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:19
Fikri Toros Meclis'te konuştu

CTP milletvekili Fikri Toros, 2022’nin 2021’den daha çetin bir yıl olacağını kaydederek, “Bu rakamlar refahın daha da azalmasına yol açacak. Samimiyetle yanılmayı umuyorum” dedi.
Kuzey Kıbrıs’ta fert başına düşen yıllık ortalama gelirin 10 bin doların altına düştüğünü belirten Toros, bunun Güney Kıbrıs’ın takriben üçte biri kadar olduğunu söyledi.
Kıbrıs sorunu kaynaklı süregelen siyasi koşullarda, Kıbrıs’ın kuzeyinde sağlıklı bir ekonomik yapı ve halkın layık olduğu refahın oluşamadığını söyleyen Toros, “Kıbrıs Türk ekonomisinin bugün geldiği noktanın başlıca sorumlusu 58 yıldan bu yana devam eden ve ivedilikle kapsamlı çözüme muhtaç olan Kıbrıs sorunudur. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük talihsizliği UBP yönetiminin aşırı ayrılıkçı, korumacı ve yalnızlıkçı politikalarıdır” dedi.


“EURO’YA GEÇİŞ TARTIŞILMALI, UZMANLARDAN DESTEK ALINARAK BİR YOL BULUNMALI”

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Ekonomik ve mali yapıyı doğrudan etkileyen TL’nin para ve faiz politikalarının Kıbrıslı Türklerin kontrolü dışında olduğunu belirten Toros, siyasi koşullar devam ettiği müddetçe Türk Lirası kullanmak durumunda olunsa da, Euro’ya geçişin tartışılması, uzmanlardan destek alınarak bir yol bulunması gerektiğini söyledi.
“Üzülerek ifade etmek isterim ki, gerçeklerle bağdaşmayan hayaller üzerine bina edilen sistemimiz, mali yönden sürdürülebilir değildir” diyen Toros, sınırlı imkanlarla optimal çözümler üretebilmek için bütçe rakamlarının objektif bakış açısıyla tartışılması gerektiğini belirtti.
Halkın fakirleşmeye devam ettiğini vurgulayan Toros, şu değerlendirmede bulundu:
“2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurabileceğine; kayıtdışılığa karşı etkili eylemler, teşviklere ilişkin köklü reformlar ve dış yardımların kesintisiz akışının sağlanması gibi gelir arttırıcı tedbirler ve harcama disiplini sağlayacağına; kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabileceğine ve adil gelir dağılımı sunabileceğine dair ciddi zafiyeti var…”

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Anahtar Kelimeler:
FİKRİ TOROS
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