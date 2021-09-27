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Fikri Ataoğlu: "Turizmin önemi bir kez daha anlaşıldı"

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda turizmin öneminin pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığına vurgu yaparak, "Birbirimize daha çok kenetlenmeli, birlik olmalıyız" dedi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 12:21
Fikri Ataoğlu: "Turizmin önemi bir kez daha anlaşıldı"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısı ile mesaj yayınladı.

Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Ataoğlu turizmin öneminin pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığına vurgu yaparak, "Birbirimize daha çok kenetlenmeli, birlik olmalıyız" dedi.

Bakan Ataoğlu’nun mesajı şöyle:

“Pandemi sürecinde tüm dünyada en çok etkilenen sektör turizm sektörü maalesef bu özel günü buruk kutluyor.

Bu yıl buruk da olsak umutluyuz. Dünyamız normale dönme süreci içerisinde büyük yol kat etti. Ülkemiz, yoğun çalışmalarımız sonrası, turizm kapılarını kademe kademe açmaya başlamıştır.

Yaz sezonu içerisinde yapmış olduğumuz, ‘yaz sezonu turizmi’ ve geçtiğimiz günlerde sevinerek halkımıza ve turizm paydaşlarımıza ilettiğimiz ‘kış turizmini’ devreye alarak durma noktasında olan turizm sektörünü hareketlendirmeye başlamıştır.

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Uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolü olan turizmin, ekonomik boyutu da hiç yabana atılmayacak kadar kıymetlidir.

Eski günlerde ki gibi olmasa da ülkemize ekonomik anlamda bir rahatlatma sağlamak için yaptığımız, kavgasını verdiğimiz bu atılımlar sayesinde ülkemizin oteli, rehberi, acentası, taşımacısı, restoranı, esnafı, eğitmeni, rahat bir nefes almaya başlamıştır.

Bu yaşadığımız pandemi ile artık dünya turizminde yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde iş birliği, veri ve deneyim paylaşımı ve kriz yönetimi artık daha çok önemli olmaya başlamıştır.

Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması için, güç birliklerine gidilerek, sorunların birlikte çözülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, turizmin daha da gelişmesini sağlamak, değerlerini daha da öne çıkarmak amacıyla, turizmi destekleyen çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Turizm paydaşlarımızla birlikte sıklıkla toplanıp değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ülkemizde turizmin sürdürülebilir ve sorumlu gelişimini önemsiyoruz.

BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK KENETLENMELİ, BİRLİK OLMALIYIZ

Ülkemiz her bir köşesine yayılan eşsiz değerleriyle, medeniyet birikimi, tarihi zenginliği, çeşitli inanç ve kültürlerin kesişme noktası olması yönüyle, Akdeniz’de yüzen açık hava müzesi konumundadır.

Her zaman vurguladığım gibi, turizmsiz bir KKTC düşünülemez. Bugün bunu her bir vatandaşımız ve ülke yönetimine yön verenler eminim artık daha net görmektedir. Cennetten bir ada olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hep beraber sahip çıkmalıyız. Birbirimize daha çok kenetlenerek, kültürümüzü tanıtarak, turizme dört elle sarılarak, ülkemizi kalkındırmalıyız.

Tüm dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs salgınının yaralarını sardığımız bu dönemde, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel olarak turizmi tüm çevrelerde destekleyenlere, turizm sektörünün tüm paydaşlarına ve cefakar çalışanlarına teşekkür ediyor, Dünya Turizm Günü’nün daha güzel, daha sağlıklı günlerimizin başlangıcı olmasını diliyorum.

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