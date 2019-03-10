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Fikri Ataoğlu, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

Fikri Ataoğlu, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

10 Mart 2019 Pazar 14:18
Fikri Ataoğlu, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefatı dolayısı ile bir taziye mesajı yayımladı.

Ataoğlu, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli büyüğümüz İrsen Küçük’ü  kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Sabah saatlerinde aldığımız bir haber son derece buruk bir gün yaşamamıza neden oldu. Değerli bir devlet adamı, siyasetçimiz ve abimizi maalesef kaybettik. Bunun hüznü ve derin acısı içindeyiz. 

Eski Başbakanlardan Küçük’ün, milletvekili olduğu andan itibaren ülkemize olan hizmet ve katkıları önemli kazançlar sağlamıştır. İnsanlar yaptıkları ile anılmaktadır, yapılan her güzel şey yıllar sonra bile dilden dile dolaşır gerçek sahibini bulur. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun." 

Son Güncelleme: 10.03.2019 17:59
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