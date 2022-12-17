Fikardou Christmas Village

Bugün sizlere güneyde Lefkoşa’ya kırk beş dakikalık uzaklıkta bir köyü tanıtacağım. Geçtiğimiz günlerde yine Semen arkadaşım ve ben yeni yerler keşfetmek için bir geziye çıktık.

Ben burayı daha önce sosyal medyada önüme çok çıktığı ve ilginç bulduğum için gidip görmek istedim. Lokasyon olarak Lefkoşa’ya bağlı, Trodos’un etekleri altında yer almaktadır. Yolculuğumuzda her zamanki gibi Google map bize rehberlik etti. Ve bu şirin yeri elimizle koymuş gibi bulduk. Yollar çok düzgün, tabellalar yeterince bilgilendirici ve bizim için keyifli bir gezi olmuştu.

Adı Fikardou Cristmas Village olan bu küçük ama şirin köy, turizm amaçlı her yıl 1 Aralık’tan 15 Ocak’a kadar etkinlikleri olan bir köy olmakla birlikte, hayli kalabalık ziyaretçi kitlesi bulunmaktadır. Açılışı saat 11.00, kapanış saati ise saat 18.00 olan bu köyün etkinliğinde kültür ve yerli üreticiyi desteklemek ön planda yer alıyor. Özelliği ne diye soracak olursanız, eski binalar koruma altına alınmış olup, tarih ve kültür olarak eski köy evlerinin yıllardan beri tüm bu özelliklerini korumuş olması ile birlikte, dağ havası ve temiz oksijeni daha ilk dakikalardan hissedebiliyor olmanızdır. Dağın eteklerinde kurulu olan köyün içerisinde zeytin ağaçları ve biberiye ön planda yer almaktadır. Belirttiğim tarihlerde köyün geniş alanına festival alanı kurulur ve burada yöresel yiyecekler satılır.

Hellimli ve zeytinli bidda, lokma, şamişi, köfter, sucuk, paluze ve çeşitli turşular satış reyonlarında yer almaktadır. Benim burada gözüme çarpan, en çok mantar turşusunun çoğunlukta olması idi. Sanırım dağlık bir arazide kurulu olan köy daha çok mantarı ile muşhur. Bu köyde normal şartlarda neredeyse yaşam yok gibi. Ancak, sürekli etkinlikler ve organizasyonlar ile köyü canlı tutmaya çalışıyorlar. Doğa ile içiçe olmak ve temiz hava soluyup, manzara resimleri çekmek için bence ideal bir yer. Aslında bu tarz köyler bizde de mevcut. Ancak, biz bu köylerimizi nasıl canlandıracağımızı ve turizme nasıl kazandıracağımızı bilemiyoruz. Güney komşumuz bu konuda bizlerden çok farklı olmakla birlikte, turizme hakkını vererek, elindeki değerleri koruma altına alıp, bu bölgelerde yaşayan yerli üreticiye nasıl destek çıkacağı konusunda çok güzel bir siyaset ile turizm yapmaktadır. Örnek almamız temennisi ile diyorum ve sizleri görsel güzelliklerle baş başa bırakıyorum. Vesselam.