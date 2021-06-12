banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Fidanlara “Can Suyu” etkinliği düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ile yürüttüğü “e-fidan projesi” kapsamında dikilen fidanlar için “Can Suyu” etkinliği düzenlendi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 15:45
Fidanlara “Can Suyu” etkinliği düzenlendi
banner337

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre, etkinlik, 5-11 Haziran Çevre Haftası’nda, farkındalık amacıyla “e-fidan projesi” ve “kktcfidan.com” sitesi üzerinden bağışlanarak dikimi yapılan 50 bin fidan için düzenlendi.

Etkinliğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Murat Küçüközdemir, bakanlık yetkilileri, şirket genel müdür yardımcıları, yöneticileri ile birçok kurum direktörü katıldı.

Kalkanlı bölgesinde yer alan etkinlikte, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından bağış yapan ve etkinliğe katılan kurumların yöneticileriyle temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Can Suyu” etkinliğindeki konuşmasında, 2020 yılında çıkan yangınla birlikte “adeta ciğerlerinin” yandığını belirterek, yangında 10 bin hektarlık çok geniş bir alanın yandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile başlatılan proje kapsamında yanan bölgeye 50 bin ağacın dikilerek, bölgenin ağaçlandırıldığını dile getirdi.

Duyarlılık göstererek destek olan halka ve kurumlara teşekkür eden Çavuşoğlu, birçok sivil toplum örgütünün de kendi çabalarıyla o bölgenin yeşillendirilmesi için katkılar sağladığını ve seferberlik ilan ettiğini kaydetti.

banner341
HEDEF GELECEK YIL 300 BİN FİDAN

Kurak geçen bu yılda, alanda bulunan fidanlara ikinci can suyu verilmesi için bir arada bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, önümüzdeki yıl tüm sivil toplum örgütleriyle aynı bölgeye 300 bin fidan dikme hedefleri olduğunu ve bu rakama ulaşacaklarını aktardı.

Çavuşoğlu, “Bizlere, ülkemize verdiği desteğe ve ülkemizin her fidanına, her karış toprağına sahip çıkan Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür eder, destek veren herkesi sevgi ve saygıyla selamlarım” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KÜÇÜKÖZDEMİR

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, geçen yıl Kalkanlı’da çıkan yangının tüm ülkeyi derinden etkilediğini kaydetti.

Küçüközdemir, yıllardır “e-fidan projesi” ile “kktcfidan.com” üzerinden bağışların yapıldığını ve bunun çok ciddi bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade ederek, projenin, ülkenin yarınlarına yatırım olduğunu belirtti.

Küçüközdemir, e-fidan projesine gösterilen ilginin, yeşil bir gelecek için ışık olduğunu ifade ederek, gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak için projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Küçüközdemir, e-fidan platformu ile daha kolay ve ulaşılabilir fidan bağışı yapılabildiğini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak e-fidan platformu öncesinde de yapılan bağışlarla 70 binin üzerinde fidan dikimi yaptıklarını aktardı, 50 bini aşkın fidanla bu rakamın katlanarak büyüdüğünü kaydetti ve bağışlarıyla destek olan halka ve kurumlara teşekkür etti.

E-fidan projesine www.kktcfidan.com internet sitesi üzerinden erişilerek kolayca fidan bağışı yapılabileceğini hatırlatan Kuzey Kıbrıs Turkcell, bir fidanın bağış ücretinin 5 TL olduğunu kaydetti. Site üzerinden Kuzey Kıbrıs Turkcell hatlarıyla bireysel bağış yapılabileceği aktarılırken kurumsal hatların ise bağışı Orman Dairesi’nin IBAN veya UBAN numaraları üzerinden yapabileceği belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 12.06.2021 15:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11. Lefke Ceviz Festivali yarın yapılıyor
11. Lefke Ceviz Festivali yarın yapılıyor
"Kıbrıs ve Akdeniz" konulu panel KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun katılımı ile online olarak gerçekleşti
"Kıbrıs ve Akdeniz" konulu panel KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun katılımı ile online olarak gerçekleşti
Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş hellim dağıtımını eleştirdi
Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş hellim dağıtımını eleştirdi
YÖDAK “Bina kirası” konusunda açıklama yaptı
YÖDAK “Bina kirası” konusunda açıklama yaptı
“Sokak hayvanlarının korunması önemli ancak ihmal edilen bir konu”
“Sokak hayvanlarının korunması önemli ancak ihmal edilen bir konu”
“Merkez Lefkoşa, hem başkent hem de ülke yaşamına canlılık ve değer katacak”
“Merkez Lefkoşa, hem başkent hem de ülke yaşamına canlılık ve değer katacak”
“Eğitimdeki kayıpların nasıl telafi edileceğine odaklanılmalı”
“Eğitimdeki kayıpların nasıl telafi edileceğine odaklanılmalı”
Başçeri Kaleburnu’nu ziyaret etti
Başçeri Kaleburnu’nu ziyaret etti
ODTÜ Kıbrıs’a “Sıfır iş kazası” ödülü verildi
ODTÜ Kıbrıs’a “Sıfır iş kazası” ödülü verildi
Güzelyurt’ta kan bağışı etkinliği düzenlendi
Güzelyurt’ta kan bağışı etkinliği düzenlendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim