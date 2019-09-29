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Feyzioğlu'ndan Kıbrıs meselesi yorumu...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "Ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek, her meselede, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz'de, hangi mesele olursa olsun, bu işin içinden çıkabileceğimizi gösteriyor" dedi.

Feyzioğlu'ndan Kıbrıs meselesi yorumu...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "Ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek, her meselede, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz'de, hangi mesele olursa olsun, bu işin içinden çıkabileceğimizi gösteriyor" dedi.

29 Eylül 2019 Pazar 14:27
Feyzioğlu'ndan Kıbrıs meselesi yorumu...

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Biz o ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek, her meselede, terörle mücadelede, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz'de, hangi mesele olursa olsun, bu işin içinden çıkabileceğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, TBMM gündemine gelecek olan Yargı Reformu Stratejik Belgesi ile ilgili olarak,  "Sayın milletvekillerimizden istirhamımız, lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun ama olanı çıkartmayın" dedi.

Tokat Barosu tarafından geleneksel hale getirilen 'Tokatlı hukukçular buluşması' programının bu yıl beşincisi yapıldı.

Program kapsamında 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında panel düzenlendi. Daha sonra bir otelde devam eden programa Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve hukukçular katıldı.

Programda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ideolojileri bir kenara bıraktıklarında güzel işler başardıklarını belirterek, şunları söyledi: "İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp, Türkiye için bir araya geldiğimizde güzel işler yapıyoruz.

Bunu ben hep birlikte ispatladığımızı düşünüyorum. Bu güzel işler başında da şu anda meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan 'Yargı reformu stratejik belgesinin' ilk paketi var.

Bu paket mucize değil, eksiksiz değil. Ama gerçekten önemli bir adım.

En az içeriği kadar önemli olan kısım şu, hazırlanırken ilk kez bir Adalet Bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki 'Gidin sorunları önce birlikte tespit edelim. Sonra çözümleri birlikte bulalım'.

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Hep söylüyorum daha önce reform paketi dedikleri belgeler, barolara, birliğe, üniversitelere şu tarihe kadar görüşünüzü bildiri diye gelirdi.

Postadan çıktığında da tarihi üç gün geçmiş olurdu. Ondan sonrada usulen yazardık. İlk kez, ilk adım atılmadan önce bir araya gelindi.

Her adım birlikte atıldı. Demek ki bu usul en az içeriği kadar bize bir şey göstermek.

Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını bir araya getirme kararlılığını ortaya koymuş.

Biz o ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek, her meselede, terörle mücadelede, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz'de, hangi mesele olursa olsun, bu işin içinden çıkabileceğimizi gösteriyor.

Ben bu bakımdan usulü en az esas kadar önemsiyorum.

Esasa gelince, önce dediler ki Temmuz'da çıkmayınca samimi değil, çıkmayacak.

Şimdi çıkma noktasına gelince başladı bazıları içi boş demeye, ilk paketin içi tabiri caiz ise ağzına kadar doludur.

Sayın milletvekillerimizden istirhamımız lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun ama olanı çıkartmayın."

Son Güncelleme: 29.09.2019 14:32
Anahtar Kelimeler:
KıbrısKktcMetinFeyzipğlu
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