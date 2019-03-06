“fetine’yi Ararken” Gönyeli’de Gösterilecek



Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından düzenlenen belgesel gösterimi ve söyleşiler devam ediyor.



CTP’den verilen bilgiye göre, Araplara satılan Kıbrıslı Türk Fetine Memiş’in hikayesini konu alan “Fetine’yi Ararken” isimli belgesel, 9 Mart Cumartesi saat 18.00’de Gönyeli Belediye Salonu’nda gösterilecek.



Halka açık olan etkinlikte belgeselin senaristi ve yönetmeni Yeliz Şükrü ile filmin ana karakteri ve anlatıcısı Pembe Menteş’in de katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.



(HA)