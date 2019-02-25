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"fetine’yi Ararken" Bu Akşam Ktoeös Lokalinde

KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ FİLM VE SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR

"fetine’yi Ararken" Bu Akşam Ktoeös Lokalinde

KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ FİLM VE SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:07

KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ FİLM VE SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR

“FEMİNİSTİVAL” BUGÜN LEFKOŞA’DA, YARIN GÜZELYURT’TA…

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “kadın” temalı film ve söyleşilerden oluşan “Feministival” devam ediyor.

Feministival, bu akşam Lefkoşa’da KTOEÖS Konferans Salonu’nda saat 19.00’da “Fetine’yi Ararken”, yarın da Güzelyurt’ta GÜKAD lokalinde saat 19.00’da “9’dan 5’e” film gösterimiyle sürecek.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik 28 Şubat Perşembe saat 19.30’da Gazimağusa’da Sakarya bölgesindeki Mağusa Gençlik Akademisi’nde gösterilecek “Ölümcül Moda” filmiyle sona erecek.

Biletsiz ve ücretsiz olan gösterimler çerçevesinde Lefkoşa, Akdoğan, Göçmenköy ve Baraka Kültür Merkezi’nde gösterimler yapılmıştı.

(EMR/GÜL)  FOTOĞRAFLI 

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