Feslikan Grubu Nazilli’de Festivale Katıldı

Lefkoşa, 4 Eylül 19 (.): Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Feslikan Grubu, Nazilli’nin kurtuluş şölenleri kapsamında gerçekleşen 17’nci Uluslararası 5 Eylül Bağımsızlık ve Folklor Festivali’ne katıldı.
(ID/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 4 Eylül 19 (.): Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Feslikan Grubu, Nazilli’nin kurtuluş şölenleri kapsamında gerçekleşen 17’nci Uluslararası 5 Eylül Bağımsızlık ve Folklor Festivali’ne katıldı.
Lefkoşa, 4 Eylül 19 (.): Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Feslikan Grubu, Nazilli’nin kurtuluş şölenleri kapsamında gerçekleşen 17’nci Uluslararası 5 Eylül Bağımsızlık ve Folklor Festivali’ne katıldı.
(ID/ŞEB) FOTOĞRAFLI