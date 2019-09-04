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Feslikan Grubu Nazilli’de Festivale Katıldı

Lefkoşa, 4 Eylül 19 (.): Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Feslikan Grubu, Nazilli’nin kurtuluş şölenleri kapsamında gerçekleşen 17’nci Uluslararası 5 Eylül Bağımsızlık ve Folklor Festivali’ne katıldı. 

Feslikan Grubu Nazilli’de Festivale Katıldı

Lefkoşa, 4 Eylül 19 (.): Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Feslikan Grubu, Nazilli’nin kurtuluş şölenleri kapsamında gerçekleşen 17’nci Uluslararası 5 Eylül Bağımsızlık ve Folklor Festivali’ne katıldı. 

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
Feslikan Grubu Nazilli’de Festivale Katıldı

Lefkoşa, 4 Eylül 19 (.): Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Feslikan Grubu, Nazilli’nin kurtuluş şölenleri kapsamında gerçekleşen 17’nci Uluslararası 5 Eylül Bağımsızlık ve Folklor Festivali’ne katıldı. 

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Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Festivale Nazilli Belediyesi’nin davetlisi olarak katılan Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Feslikan Grubu’nda, direktör Tahir Kaptanoğlu, eğitmen Enver Dinçol, Ayşe Usanmaz Dinçol ve Nurtaç Altan, müzik şefi Murat Çırakoğlu ve müzisyen Serin Aktaşlıda yer alıyor.

(ID/ŞEB)    FOTOĞRAFLI
 

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