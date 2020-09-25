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Fems’in Sonbahar 2020 Genel Kurulu Bugün Onlıne Olarak Yapıldı

Lefkoşa, 25 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin de asli üyesi olduğu Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu’nun (FEMS) Sonbahar 2020 genel kurulu bugün online olarak yapıldı. 

25 Eylül 2020 Cuma 17:08
Fems’in Sonbahar 2020 Genel Kurulu Bugün Onlıne Olarak Yapıldı
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Lefkoşa, 25 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin de asli üyesi olduğu Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu’nun (FEMS) Sonbahar 2020 genel kurulu bugün online olarak yapıldı. 

Genel Kurul’a Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni temsilen Başkan Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant katıldı.

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurula çeşitli Avrupa ülkelerinden FEMS üyesi hekim örgütlerini temsilen 30 temsilci katıldı. Genel kurul gündeminde hekimlerin ve sağlık sistemlerinin ortak sorunlarının yanı sıra COVID-19 pandemisi de vardı.

Her örgütün ülkesine ait raporu da sunduğu online toplantıda yapılan COVID-19 güncellemeleri şu şekildeydi: 

“Günümüzde pandeminin başlangıcına göre daha fazla test yapılıyor, daha fazla enfekte insan tespit ediliyor. Birçok ülkede ikinci dalga yaşanıyor. Hastalığın daha hafif seyrettiğine dair gözlemler var ancak buna rağmen hastanelerin kapılarında daha uzun bekleme listeleri var. Bazı ülkelerden gelecekte önemli bir etkisi olacağı belli olan onkolojik hastaların tespitinin COVID-19 pandemi sürecinde azaldığı bildirildi. Birçok ülkedeki doktor, hemşire ve sağlık çalışanı eksikliği ve sınırlı sayıda yoğun bakım imkânı bulunması başlıca sorunlar arasında gösterildi. Sağlık çalışanları ile siyasi karar vericiler arasındaki koordinasyon eksikliğine dikkat çekildi. Örgütler, birçok ülkede pandemi sürecinin başından beri hükümetler tarafından alınan toplumsal tedbirlerin yanı sıra sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarındaki ek iyileştirmelerin halen devam ettiğini bildirdi. Bunun yanında yine birçok ülkede sağlık çalışanlarında toplumların geneline göre daha yüksek oranda COVID-19 saptandığı da raporlandı.”

(HUR/FEZ)    FOTOĞRAFLI

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