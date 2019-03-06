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Feminist Atölye’nin düzenlediği konferansta Eleni Mavrou “yoksulluğun cinsiyeti” konusunda konuşacak

Feminist Atölye’nin düzenlediği konferansta Eleni Mavrou “yoksulluğun cinsiyeti” konusunda konuşacak

06 Mart 2019 Çarşamba 07:46
Feminist Atölye’nin düzenlediği konferansta Eleni Mavrou “yoksulluğun cinsiyeti” konusunda konuşacak

Feminist Atölye, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında yarın AKEL Milletvekili, eski Lefkoşa Belediyesi Başkanı ve Dialogos Yayın Grubu Koordinatörü Eleni Mavrou’nun konuşmacı olarak katılacağı konferans düzenliyor.

Feminist Atölye’nin her yıl 8 Mart haftasında düzenlediği “Sister Speak to Me” ana başlıklı konferansları çerçevesinde organize edilen konferansta Mavrou  “Yoksulluğun Cinsiyeti” konusunda konuşma yapacak. 

Yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans yarın saat 19.00’da Naci Talat Vakfı’nda yer alacak. 
 

Son Güncelleme: 06.03.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
Feminist Atölye Eleni Mavrou
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