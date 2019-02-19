Feminisitival 4 Yaşında



Lefkoşa, 19 Şubat 19 (.): Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen kadın temalı film ve söyleşilerden oluşan Feministival, dün akşam Kıbrıs Türk Tabipler Birliği konferans salonunda başladı.



Kadın Eğitimi Kolektifi’nden verilen bilgiye göre, dün akşamki etkinlikte, film gösterimi öncesinde Sol Anahtarı grubu kadın şarkılarıyla müzik dinletisi sundu. Kadın cinayetleri, ekonomik kriz, emek sömürüsüyle geçen bir yılın kadınlar açısından ne kadar zor olduğu konusunda değerlendirme yaparak kolektiften mücadeleye hep birlikte devam edilmesi mesajı verildi.



Açılış akşamında ofis çalışanı kadınların uğradığı mobbing, ayrımcılık, taciz ve sömürüyü konu alan 9’dan 5’e adlı film gösterildi. Film gösterimi boyunca çocuklar için ayrıca faaliyetler de yaptırıldı.



Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından yapılan açıklamaya göre, Feministival programı şöyle devam edecek:



“21 Şubat Perşembe AFSA iş birliği ile Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi’nde (Akdoğan) Saat:19:00 Film: 9’dan 5’e; 22 Şubat Cuma GÖÇ-TAŞ Kültür Derneği iş birliği ile Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Lokali Saat: 19:00 Film: Emma Goldman Belgeseli;

23 Şubat Cumartesi Baraka Kültür Merkezi Saat: 14:00 Film: Ralph ve İnternet; 25 Şubat Pazartesi KTOEÖS Konferans Salonu Saat: 19:00 Film: Fetine’yi Ararken. Belgesel üzerine söyleşi; 26 Şubat Salı GÜKAD iş birliği ile Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Lokali (Omorfo) Saat:19:00 Film: 9’dan 5’e; 28 Şubat Perşembe MAKAMER iş birliği ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Sakarya (Mağusa) Saat:19:30 Film: Ölümcül Moda.”



(HUR/ÖK)