banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Selda BEYİTOĞLULARI Kayıp Aranıyor!
Selda BEYİTOĞLULARI Kayıp Aranıyor!
16 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp!
16 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp!
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
İntihar mı edelim!
İntihar mı edelim!
“Gizemli hepatit vakaları 650'ye, can kayıpları 9'a yükseldi”
“Gizemli hepatit vakaları 650'ye, can...
banner404
Flaş Haber
Akaryakıta zam…
Kapat

“Felaketin Eşiğinden Dönmüş Bulunmaktayız”

28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:58
“Felaketin Eşiğinden Dönmüş Bulunmaktayız”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Geçitköy ve Tepebaşı'nda meydana gelen yangının herkesin yüreğini sızlattığını belirtti.

Bakan Altuğra şunları kaydetti;  "Bugün Geçitköy ve Tepebaşı Bölgelerinde çıkan yangın hepimizin yüreğini sızlatmıştır. 

banner341
Dört bir yandan yapılan müdahaleler ve üstün çabalar sonucunda büyük bir felaket yaşanmadan yangının kontrol altına alınması ile felaketin eşiğinden dönmüş bulunmaktayız. 

Aldığımız son bilgilere göre yaklaşık bin hektarlık bir alan yanmış, bazı evler yangından zarar görmüş ve bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. 

Böylesi felaketlerin yaşanmaması için halkımıza ve bizlere de büyük görevler düşmektedir. 

Yaralanan vatandaşımız, yanan ağaçlarımız, evleri zarar gören vatandaşlarımız için çok üzgünüm olduğumu belirtir, tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletirim"

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
İntihar mı edelim!
İntihar mı edelim!
Cumhurbaşkanlığından yangın açıklaması: Müdahale kapasitesini artırmak için koordineli çalışma yapılması elzemdir
Cumhurbaşkanlığından yangın açıklaması: Müdahale kapasitesini artırmak için koordineli çalışma yapılması elzemdir
“KADINLARIMIZA BÖYLE BİR FIRSATIN VERİLMESİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN”
“KADINLARIMIZA BÖYLE BİR FIRSATIN VERİLMESİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN”
Maske Zorunluluğu Kaldırıldı
Maske Zorunluluğu Kaldırıldı
Bugün Hava Nasıl Olacak?
Bugün Hava Nasıl Olacak?
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Geçitköy'de alevlerle 5 saatlik mücadele...
Geçitköy'de alevlerle 5 saatlik mücadele...
Tatar: “Ciğerimiz yandı, çok üzgünüm”
Tatar: “Ciğerimiz yandı, çok üzgünüm”
Erhürman, Geçitköy-Kormacit arasında çıkan yangını yerinde inceledi
Erhürman, Geçitköy-Kormacit arasında çıkan yangını yerinde inceledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim