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Felaket tellalığının kimseye faydası yoktur

Ekonomi ve turizm açısından gecikmeli olarak yapılan açılmanın sekteye uğramaması için herkesin tedbiri elden bırakmaması, sosyal mesafe ve maske kuralına uyması gerektiğini vurgulayan Turizm Emekçileri Platformu, ülkenin normalleşmesinin ekonomiye olan olumlu yansımasının artarak devamı için herkesi dikkatli olmaya ve tedbiri elden bırakmamaya çağırdı.

06 Temmuz 2021 Salı 15:35
Felaket tellalığının kimseye faydası yoktur

Tüm özel sektör ve turizm çalışanlarının gerekli tedbirleri uyguladığı bir dönemde yavaş da olsa aşılamada ada genelinde %30, turizm ve özel sektörde %60 üzerine ulaşılmasının bir başarı olduğuna dikkat çeken turizm emekçileri, gelinen bu başarılı durumun korunup geliştirilmesi gereken bu günlerde başgösteren felaket tellalığının zarar verdiğine vurgu yaptı.

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Her vakada,bir atom bombası patlamış gibi sayıların korkutan bir üslupla yansıtığıldığını ve bu şekilde sürekli korku pompalandığını belirten Turizm Emekçileri Platformu, “Neden bunu yapıyoruz, Bunun kime ne faydası var?” diye sordu.

Koronavürüs ile yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine ve toplumda çok daha teklikeli olan hastalıklardan günlük rakamlar verilmediğini ifade eden turizm emekçileri, her gün rakamlar vererek felaket tellelığı yapılmasıyla toplum psikolojisinin daha da bozulduğunu kaydetti.

Bu virüs ile mücadelede en büyük başarının toplumun bireysel tedbirleri almakta teşvik edilip yönlendirilmesi olduğuna dikkat çeken turizm emekçileri, “Şayet bir konuda “felaket tellalığı” yapacaksak eğer, bu konu; insanımızın tedbirlere olan duyarsızlığı üzerine olmalıdır. Aksi taktirde vakada artar virüs de bulaşır. Toplumumuzu bu konuda eğitemedikçe, toplumumuzu duyarsızlaştıran günah keçileri yaratarak, aşılamada daha hızlı hareket edemedikçe ve çuvaldızı kendimize batıramadıkça, Kimse kusura bakmasın biz bu sınavda, başarısız olur, sınıfta kalırız” değerlendirmesinde bulundu.

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