banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97915
ALTIN
258.262
DOLAR
5.7097
STERLİN
7.1692
EURO
6.4192
Yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cinayet zanlıları mahkemeye çıkarıldı
CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI
KTAMS: “Asgari ücret açlık sınırının altında”
KTAMS: “ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ...
banner307
Flaş Haber
Polis göz açtırmıyor
Kapat

“federal Çözümde Alternatif Yaklaşımlar” Mağusa’da İrdelendi

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : CTP Mağusa İlçesi tarafından ikincisi düzenlenen Mağusalı Sohbetler’de dün akşam “Federal Çözümde Alternatif Yaklaşımlar” konusu ele alındı.

“federal Çözümde Alternatif Yaklaşımlar” Mağusa’da İrdelendi

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : CTP Mağusa İlçesi tarafından ikincisi düzenlenen Mağusalı Sohbetler’de dün akşam “Federal Çözümde Alternatif Yaklaşımlar” konusu ele alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:27
“federal Çözümde Alternatif Yaklaşımlar” Mağusa’da İrdelendi

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : CTP Mağusa İlçesi tarafından ikincisi düzenlenen Mağusalı Sohbetler’de dün akşam “Federal Çözümde Alternatif Yaklaşımlar” konusu ele alındı.
İlçe binasında düzenlenen toplantıda, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Vural sunum yaptı.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, sunumda Kıbrıs'ta gidilecek hedefin federal Kıbrıs olacağı vurgulanırken, Kıbrıs'ta çözümün Kıbrıslı Türklerin ve Rumların toplumsal düzeyde iş birliğiyle gerçekleştirileceği ifade edildi. 1977 Denktaş ve Makarios üst düzey görüşmeleri ile başlayan müzakere yönteminin elitist bir yöntem olduğunu ifade eden Vural, bu nedenle insanların, sivil toplum örgütlerinin hatta siyasal partilerin müzakerelerden dışlandığını kaydetti. 
Vural, müzakerelerde kabul edilen "Her konuda anlaşmadan hiçbir konuda anlaşmış sayılmayız" ilkesinin her seferinde sürecin en baştan sıfırdan başlamasına sebep olduğunu söyledi. 
“YENİ GEÇİŞ KAPILARI AÇILMALI”

banner317
2003'te kapıların açılmasıyla birlikte iki toplumun temas kurmaya başladığını belirten Vural, yeni geçiş kapıları açılması gerektiğini ifade etti.
Maraş’ın eski sakinlerine iade edilmesinin barış sürecine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Vural, Ercan Havaalanı’nın uluslararası uçuş trafiğine açılması konusunda da ilerleme sağlanması için hukuki çözümlerin var olduğunu ancak iki liderin irade ortaya koyması gerektiğini sözlerine ekledi. 
CTP Mağusa İlçesi’nin düzenlediği Mağusalı Sohbetler'in üçüncüsünün, 8 Ağustos Perşembe günü Doç. Dr. Şevki Kıralp'ın "Kıbrıs Rum Toplumunun Siyasal Yapılanması" sunumuyla yapılacağı belirtildi. 
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Üstel Hak-sen, Ktams Ve Kamu-iş Yetkililerini Kabul Etti
Bakan Üstel Hak-sen, Ktams Ve Kamu-iş Yetkililerini Kabul Etti
2018 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemelerinin Yapıldığı;  üreticilerin Hak Edişlerini Alabilecekleri Duyuruldu
2018 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemelerinin Yapıldığı;  üreticilerin Hak Edişlerini Alabilecekleri Duyuruldu
Yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı
Yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı
Sıcak hava dalgaları hava kirliliğinin artmasına neden oluyor..
Sıcak hava dalgaları hava kirliliğinin artmasına neden oluyor..
Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Yeşilköy’de devam edecek
Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Yeşilköy’de devam edecek
Otellerin Haziran ayı doluluk oranı yüzde 55
Otellerin Haziran ayı doluluk oranı yüzde 55
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Skolyoz ameliyatları devam ediyor
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Skolyoz ameliyatları devam ediyor
Aysal: “Emirnameler konusunda tüm taraflar hassas davranmalı”
Aysal: “Emirnameler konusunda tüm taraflar hassas davranmalı”
Denizaltı komutanları Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
Denizaltı komutanları Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
Bakan Pilli Trenyolu Polikliniğ’ni ziyaret etti
Bakan Pilli Trenyolu Polikliniğ’ni ziyaret etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim