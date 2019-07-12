“federal Çözümde Alternatif Yaklaşımlar” Mağusa’da İrdelendi

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : CTP Mağusa İlçesi tarafından ikincisi düzenlenen Mağusalı Sohbetler’de dün akşam “Federal Çözümde Alternatif Yaklaşımlar” konusu ele alındı.

İlçe binasında düzenlenen toplantıda, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Vural sunum yaptı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, sunumda Kıbrıs'ta gidilecek hedefin federal Kıbrıs olacağı vurgulanırken, Kıbrıs'ta çözümün Kıbrıslı Türklerin ve Rumların toplumsal düzeyde iş birliğiyle gerçekleştirileceği ifade edildi. 1977 Denktaş ve Makarios üst düzey görüşmeleri ile başlayan müzakere yönteminin elitist bir yöntem olduğunu ifade eden Vural, bu nedenle insanların, sivil toplum örgütlerinin hatta siyasal partilerin müzakerelerden dışlandığını kaydetti.

Vural, müzakerelerde kabul edilen "Her konuda anlaşmadan hiçbir konuda anlaşmış sayılmayız" ilkesinin her seferinde sürecin en baştan sıfırdan başlamasına sebep olduğunu söyledi.

“YENİ GEÇİŞ KAPILARI AÇILMALI”



2003'te kapıların açılmasıyla birlikte iki toplumun temas kurmaya başladığını belirten Vural, yeni geçiş kapıları açılması gerektiğini ifade etti.Maraş’ın eski sakinlerine iade edilmesinin barış sürecine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Vural, Ercan Havaalanı’nın uluslararası uçuş trafiğine açılması konusunda da ilerleme sağlanması için hukuki çözümlerin var olduğunu ancak iki liderin irade ortaya koyması gerektiğini sözlerine ekledi.CTP Mağusa İlçesi’nin düzenlediği Mağusalı Sohbetler'in üçüncüsünün, 8 Ağustos Perşembe günü Doç. Dr. Şevki Kıralp'ın "Kıbrıs Rum Toplumunun Siyasal Yapılanması" sunumuyla yapılacağı belirtildi.(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI