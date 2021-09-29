banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar iddiası
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar
AdaPass soruşturması devam ediyor
AdaPass soruşturması devam ediyor
Devlet Piyangosu dün akşam çekildi
350 bin TL devretti
Kalkınma Bankası o listeyi açıklasın…
Kalkınma Bankası o listeyi açıklasın…
banner376

Federal Kıbrıs Hareketi TKP'yi ziyaret etti

Federal Kıbrıs Hareketi heyeti, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler'i (TKP) ziyaret etti.

29 Eylül 2021 Çarşamba 17:00
Federal Kıbrıs Hareketi TKP'yi ziyaret etti

TKP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TKP Genel Merkezi’nde saat 12.00'de gerçekleşen ziyarette Federal Kıbrıs Hareketi heyeti, Ahmet Ertaç, Salih Taşkın, Hüseyin Avcı, Ayhan Oğul’dan oluşurken, görüşmede TKP’den Genel Başkan Mehmet Çakıcı ve Genel Sekreter Mehmet Davulcu yer aldı.

ERTAÇ

Federal Kıbrıs Hareketi Heyeti Sözcüsü Ahmet Ertaç, TKP'yi ziyaret etme amaçlarının Kıbrıs'ın içinde bulunduğu bölünmüşlük ve çözümsüzlük ortamından nasıl çıkarılabileceğini konuşmak olduğunu söyledi.

Ertaç, kuruluş amaçlarının da ziyaret amacıyla aynı olduğunu, Kıbrıs'ın içinde bulunduğu bölünmüşlük ve çözümsüzlük ortamından çıkarılması için federal çözüm hedefinde ortak paydada buluşan siyasi parti ve grupların, birlikte hareket etmelerini sağlayacak çabaları ortaya koymak olduğunu ifade etti.

TKP'den önce YKP, TDP ve CTP'yi de ziyaret ettiklerini belirten Ertaç, ziyaretlerine devam edeceklerini de belirtti. Konuşmasında önceden yaptıkları ziyaretlerle ilgili bilgiler de veren Ertaç, soldaki parti ve gruplara ittifak yapmaları genel ve yerel seçimler dahil seçimlere ittifak yaparak girmelerini önerdiklerini, ittifak dışında kalmayı tercih eden partilerin oy kaybına uğrayacaklarını anlattıklarını söyledi.

banner341
ÇAKICI

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ittifak önerisine olumlu baktıklarını söyledi.

TKP'nin geçmişten bugüne ittifak öneren ve en çok ittifak kuran parti olduğunu hatırlatan Çakıcı, bu dönemde de en geniş ittifaktan yana olduklarını ifade etti.

Solda ittifak oluşumunun anahtarının Meclis'te temsil edilen iki partide, özellikle CTP'de olduğunun altını çizen Çakıcı, bu anlamda CTP ve TDP'nin tutumlarının belirleyici olacağı görüşünde olduklarını söyledi.

Ülkede ittifak yasası olmayışının zorluklar yarattığına dikkati çeken Çakıcı, Meclis'te temsil edilen iki partinin ittifak yasası hazırlayıp Meclis'e sunması halinde yasalaşma olasılığının yüksek olduğu inancını dile getirdi.

İttifak yasasının batılı demokrasilerde ve benzer şekilde Türkiye'de de bulunduğunu olduğunu belirten Çakıcı, demokrasinin gelişmesi açısından KKTC’de de böyle bir yasal düzenlemenin önemine işaret etti.

banner360
Son Güncelleme: 30.09.2021 00:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
Kaliland bölgesinde feci kaza!
Kaliland bölgesinde feci kaza!
Cumhurbaşkanı Tatar, New York temasları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapacak
Cumhurbaşkanı Tatar, New York temasları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapacak
İmece Çocuk Merkezi’nde sosyal etkinlik düzenlendi
İmece Çocuk Merkezi’nde sosyal etkinlik düzenlendi
Harmancı: “Arabahmet bölgesinde ortak akılla adımlar atılacak”
Harmancı: “Arabahmet bölgesinde ortak akılla adımlar atılacak”
Turizm Ve Seyahat Acenteleri Birliği, havalimanı ve giriş kapılarındaki Covid-19 önlemlerini eleştirdi
Turizm Ve Seyahat Acenteleri Birliği, havalimanı ve giriş kapılarındaki Covid-19 önlemlerini eleştirdi
Tüketiciler Derneği: “Tüketiciler fırsatçıların insafına bırakıldı”
Tüketiciler Derneği: “Tüketiciler fırsatçıların insafına bırakıldı”
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Yağmur geliyor…
Yağmur geliyor…
BASS, Li-koop hakkında açıklama yaptı
BASS, Li-koop hakkında açıklama yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim