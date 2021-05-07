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Fedai ailesinden Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 5 bin TL bağış

Fedai ailesi, Lefke serdarı merhum Aziz Fedai anısına Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 5 bin TL bağışta bulundu. 

07 Mayıs 2021 Cuma 11:00
Fedai ailesinden Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 5 bin TL bağış
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, bağış çekini Fedai’nin kızı, Milli Eğitim Kültür Bakanlığı Başdenetmeni Lütfiye Fedai’den teslim aldığını açıkladı.
Yazılı açıklama yapan Kocaismail, Lefke Serdar’ı Aziz Fedai’nin 37 yıl eğitime hizmet verdiğini, TMT’de etkin görevlerde bulunduğunu, uzun yıllar Lefke Türk Spor Kulübü, Lefke Mücahitler Derneği, Lefke Türk Kulübü Başkanlıklarını yürüttüğünü, Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Yönetim Kurulu Başkanlığı, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Lefke Merkez Mücahit Derneği Onursal Başkanlığı ve Lefke Vakfı kurucu başkanlığını yaptığını kaydetti. 

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Bağışın, 10 hastanın ilaç parasını karşılayabileceğini belirten Kocaismail, Fedai ailesine tşekkür edip, merhuma rahmet diledi. 
 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 11:20
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