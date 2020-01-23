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Feci trafik kazası: 2 yaralı

Feci trafik kazası: 2 yaralı

23 Ocak 2020 Perşembe 14:58
Feci trafik kazası: 2 yaralı

ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ, TAKLA ATTIKTAN SONRA DURABİLDİ

SÜRÜCÜ SEYİT VE YOLCU SENİR YARALANDI

Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı.

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Yaralıların araç sürücüsü 28 yaşındaki Abdullah Seyit ile 29 yaşındaki yolcu Yakup Senir olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde oldu.

Abdullah Seyit (E-28), yönetimindeki 33 DLF 93 plakalı araçla Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Orta refüjden karşı şeride geçen araç takla atarak durabildi.  Araç sürücüsü Abdullah Seyit ve araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Yakup Senir ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 23.01.2020 18:03
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