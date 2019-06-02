Feci trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

01.06.2019 tarihinde, saat 24.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Borusan Ormanı önlerinde, Anas USMAN (E-25), yönetimindeki ZND 109 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan dışarı çıkarak, akasya ağaçlarına çarpıp takla atması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gördüğü tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, araçta yolcu olarak bulunan Muhammad Mubarak MUNIR (E-23), Ahmad Adamu MUHAMMAD (E-22) ve Nurudden Abdullahi MUKTAR (E-26) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde gördükleri tedavilerinden sonra taburcu edilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.