banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nazilli Kıbrıs Caddesi'nde patlama: 7 ölü, 4 yaralı
Nazilli Kıbrıs Caddesi'nde patlama: 7...
Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayımlandı
Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayımlandı
Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!
"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!
banner405

Feci kazada yaralı var!

29 Aralık 2022 Perşembe 23:08
Feci kazada yaralı var!

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağı üzerinde,  Salih Akdeniz (E-22) yönetimindeki JT 261 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde daha önceden meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle durmak zorunda kalan Şükrü Çelik (E-58) yönetimindeki PS 948 mikser aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JT 261 plakalı araç sürücüsü Salih Akdeniz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Düzgüncan Aydın (E-17) ve Asil Al Dughamat’ın (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veysi Çelik hastaneyi kurşunlattı
Veysi Çelik hastaneyi kurşunlattı
Nazilli Kıbrıs Caddesi'nde patlama: 7 ölü, 4 yaralı
Nazilli Kıbrıs Caddesi'nde patlama: 7 ölü, 4 yaralı
Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayımlandı
Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayımlandı
Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!
"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!
Kara para aklamaya gelmişti
Kara para aklamaya gelmişti
Arabasına aldığı kadına tecavüze kalkıştı tutuklandı
Arabasına aldığı kadına tecavüze kalkıştı tutuklandı
Arabasına aldığı kadına tecavüze kalkıştı tutuklandı
Arabasına aldığı kadına tecavüze kalkıştı tutuklandı
24 yaşındaki genç yoğun bakımda
24 yaşındaki genç yoğun bakımda

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim