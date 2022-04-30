Feci kaza: 1 ölü biri ağır 3 yaralı

FECİ KAZA 1 ÖLÜ BİRİ AĞIR 3 YARALI BÜYÜKKONUK KÖYÜNE ATEŞ DÜŞTÜ

Ergün YAHAT

Bayrama sayıl saatler kala azrail Büyükkonuk köyüne ateş düşürdü.

Kazada yüz yüze çarpışan iki araç sürücüsününde Büyükkonuk köyü sakini olması dikkat çekti .

Kaza Zühre Arkan yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen köylüsü Bayram Gözütok yönetimindeki araç ile yüz yüze çarpışması sonrasında meydana geldi.

Kaza sonrasında Zühre Arkan olay yerinde hayatını kaybederken .Diğer araç sürücüsü Bayram Gözütok eşi Meryem Gözütok ve kızları yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.