banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
CTP MYK toplandı…
CTP MYK toplandı…
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…
UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…
Hasipoğlu: Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar
Hasipoğlu'ndan açıklama!
banner405

Feci kaza: 1 ölü biri ağır 3 yaralı

30 Nisan 2022 Cumartesi 22:53
Feci kaza: 1 ölü biri ağır 3 yaralı

FECİ KAZA 1 ÖLÜ BİRİ AĞIR 3 YARALI BÜYÜKKONUK KÖYÜNE ATEŞ DÜŞTÜ

Ergün YAHAT

banner341
Bayrama sayıl saatler kala azrail Büyükkonuk köyüne ateş düşürdü.

Kazada yüz yüze çarpışan iki araç sürücüsününde Büyükkonuk köyü sakini olması dikkat çekti .

Kaza Zühre Arkan yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen köylüsü Bayram Gözütok yönetimindeki araç ile yüz yüze çarpışması sonrasında meydana geldi.

Kaza sonrasında Zühre Arkan olay yerinde hayatını kaybederken .Diğer araç sürücüsü Bayram Gözütok eşi Meryem Gözütok ve kızları yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Sucuoğlu'ndan eşine duygusal sözler
Ece Sucuoğlu'ndan eşine duygusal sözler
Meclis Başkanlığı: “Sucuoğlu’nun istifası nedeniyle meclis olağanüstü genel kurul gerekçesi ortadan kalkmıştır“
Meclis Başkanlığı: “Sucuoğlu’nun istifası nedeniyle meclis olağanüstü genel kurul gerekçesi ortadan kalkmıştır“
Sucuoğlu görevi iade etti
Sucuoğlu görevi iade etti
“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”
“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Pilli: “Binlerce çalışanımız en büyük değerimiz”
Pilli: “Binlerce çalışanımız en büyük değerimiz”
Tüketiciler Derneği : “Hükümetin kurulamaması büyük hayal kırıklığı ile izleniyor”
Tüketiciler Derneği : “Hükümetin kurulamaması büyük hayal kırıklığı ile izleniyor”
Sucuoğlu görevini iade edeceğini açıkladı
Sucuoğlu görevini iade edeceğini açıkladı
Tarım Bakanı Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Tarım Bakanı Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Denktaş: Demokrasimiz can çekişiyor
Denktaş: Demokrasimiz can çekişiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim