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Fatma Azgın: “Eczanelerin çalışma sistemi bozulmamalı“

Fatma Azgın, eczanelerin yaz dönemi çalışma sistemiyle ilgili TAK'a yaptığı açıklamada, değişiklikten rahatsızlık belirtti.

17 Mayıs 2020 Pazar 11:02
Fatma Azgın: “Eczanelerin çalışma sistemi bozulmamalı“
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Onursal Başkanı Fatma Azgın, eczanelerin, sıcak yaz aylarında “siestayı” da içeren çalışma sisteminin bozulmaması gerektiğini söyledi.

Fatma Azgın, Kıbrıs'ta İngiliz yasalarından kalan ve 1959'dan bu yıla kadar her yaz döneminde uygulanan öğle arası vererek çalışma sisteminin bozulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugünlerde 40 derecelere çıkan hava sıcaklığında eczaneler ara vermeden akşam üzerine kadar açık olacakmış. Bir de perşembe öğleden sonra kapalı olacakmışız. Bu nereden çıktı? Zaten cumartesi öğleden sonraları ve pazar günleri kapalıyız. Nöbetçi eczaneler devreye giriyor."

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Eczacılar Birliği Onursal Başkanı Fatma Azgın, mevzuat, uygulamalar ve gelenekler konusunda yanlış ve çelişkili yorumların meslektaşlarının çoğunluğunu rahatsız ettiğini ve kaos yarattığını da belirterek "Yaz aylarının çok sıcak geçtiği ülkemizde İngiliz döneminden kalan ve bugüne dek uygulanan siesta sistemimizi bozmayalım" dedi.

Fatma Azgın, birlik başkanlığından 40 yıl çalıştıktan sonra 19 Nisan 2014'te Onursal Başkan ünvanı verilerek ayrılırken, “Hiçbir çalışmanıza müdahale etmeyeceğim ancak Eczacılar Birliği'nde birlikte çalıştığım arkadaşlarımın desteğiyle kurduğum sistemi bozmanız halinde Onursal Başkan olarak sesimi çıkaracağım” dediğini de kaydetti. Azgın, "6 yıl içinde 5 kez başkan ve yönetim kurulu üyesi değişti. Şimdi yanlışlar üzerine sesimi duyurmak zamanı..." diye konuştu.

Fatma Azgın, eczanelerin nöbet listelerini hazırlama ve yayınlama yetkisinin dönemin Başbakanı Derviş Eroğlu'nun “ikna edilmesiyle” 6 Temmuz 2009'da hükümetin uhdesinden birliğe geçtiğini de ekledi.


 

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Son Güncelleme: 17.05.2020 11:28
Anahtar Kelimeler:
Kktc EczanelerFatma Azgın
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