banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96351
ALTIN
286.714
DOLAR
5.8140
STERLİN
7.1084
EURO
6.4656
Kaderin böylesine yazıklar olsun!!!
KADERİN BÖYLESİNE YAZIKLAR OLSUN!!!
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Girne'de döviz bürosunu soydu
GİRNE'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYDU
Mağusa’da 1 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 1 KİŞİ...
banner306

Fatih Dönmez net konuştu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyeceğini ve doğal gaz depolama kapasitesinin 2023 yılına kadar artırılacağını söyledi.

Fatih Dönmez net konuştu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyeceğini ve doğal gaz depolama kapasitesinin 2023 yılına kadar artırılacağını söyledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:16
Fatih Dönmez net konuştu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve enerjide enosis başlığı ile kurulan sözde ittifaklara göz yummayacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'na katıldı. Törende konuşan Dönmez, Doğu Akdeniz'de yürütülen doğal gaz sondaj çalışmalarını hatırlatarak, "Ülkemizin ilk derin deniz sondaj gemilerimizle ilk sondaj kuyularımızı kazdık. Çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Hayallerimizi umuda, umutlarımızı da hedefe dönüştürerek başladığımız sondaj çalışmalarımız Türkiye'nin enerjideki stratejik aklının bir ürünü olarak değerlendirilmeli. Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerimiz, keza Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasının en somut örnekleri, kararlı duruşunun en net göstergesidir. Milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da yok değil. Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz'de çalıştıkça ve sonucu yaklaştıkça başarısızlık için ellerini ovuşturanları da görüyoruz. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, yapılanları görmezden gelmek bir art niyetin sonucudur diye düşünüyoruz. Ayrıca bizden zannettiğimiz ama bizim sevindiğimize üzülen, üzüldüğümüze de sevinenleri hayretle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

banner317

"Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek" diyen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün buradayız, yarın burada olmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında aramalara devam edeceğiz. Bu aramalar bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun da bir göstergesidir. KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve enerjide enosis başlığı ile kurulan sözde ittifaklara göz yummayacağız."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nefes İçin Yardım Konseri Düzenlenecek
Nefes İçin Yardım Konseri Düzenlenecek
Li-Koop Yönetim Kurulu basın toplantısı düzenledi
Li-Koop Yönetim Kurulu basın toplantısı düzenledi
Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak
Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak
Haspolat Kültür Sanat Festivali haftasonu yapılacak
Haspolat Kültür Sanat Festivali haftasonu yapılacak
“Cypfruvex” greyfurt alımları için başvuru kabul etmeye başladı
“Cypfruvex” greyfurt alımları için başvuru kabul etmeye başladı
Mehmetçik Belediyesi "Çocuklar Sokakta Etkinlikleri" düzenledi
Mehmetçik Belediyesi "Çocuklar Sokakta Etkinlikleri" düzenledi
Narenciye üreticilerinden hükümetin avla ilgili kararına destek
Narenciye üreticilerinden hükümetin avla ilgili kararına destek
Kaderin böylesine yazıklar olsun!!!
Kaderin böylesine yazıklar olsun!!!
Sol Hareket, müzakerelere kalınan yerden başlanmasını istiyor
Sol Hareket, müzakerelere kalınan yerden başlanmasını istiyor
Pilli: “Her konuda işbirliğine hazırız”
Pilli: “Her konuda işbirliğine hazırız”

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim