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“Farklılıklara saygı ve ayrımcılığı önleme” temalı çalıştay düzenleniyor

Uluslararası Eğitim Günü’nde KTÖS ve SOS Çocuk Köyü işbirliğinde Çocuk Hakları Savunuculuğu ve Çok kültürlülük kapsamında farkındalık ve kapasite artırma çalıştayı düzenlenecek.

“Farklılıklara saygı ve ayrımcılığı önleme” temalı çalıştay düzenleniyor

Uluslararası Eğitim Günü’nde KTÖS ve SOS Çocuk Köyü işbirliğinde Çocuk Hakları Savunuculuğu ve Çok kültürlülük kapsamında farkındalık ve kapasite artırma çalıştayı düzenlenecek.

17 Ocak 2020 Cuma 09:52
“Farklılıklara saygı ve ayrımcılığı önleme” temalı çalıştay düzenleniyor

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Çalıştay 24 Ocak Cuma günü 15:00-18:00 saatleri arasında KTÖS Lefkoşa Lokali’nde gerçekleşecek.
SOS Çocukköyü Derneği’nin Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Proje Koordinatörü Burcu Mahmutoğlu ve Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu’nun eğitim vereceği çalıştayın teması İlköğretim Çağında Bulunan Çocuklarda “Farklılıklara Saygı ve Ayrımcılığı Önleme” olarak belirlendi.

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Son Güncelleme: 17.01.2020 13:12
Anahtar Kelimeler:
Farklılıklara Saygı Ve Ayrımcılığı önleme çalıştayı
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